Es werde Licht: Bad Laasphes Altstadtbrunnen strahlt wieder

Bad Laasphe. Die BAG „Schöne Altstadt“ hat sich wieder ins Zeug gelegt und dem Bad Laaspher Altstadtbrunnen auf eigene Kosten zu neuem Glanz verholfen.

Die Bürgeraktions-Gemeinschaft „Schöne Altstadt“ (BAG) setzt sich dafür ein, dass die Stadt schön und attraktiv für die Laaspher als auch für die Gäste ist. Dabei werden ständig neue Projekte initiiert, umgesetzt und finanziert.

Dazu zählt auch, dass die BAG Projekte aus der Vergangenheit, welche sich inzwischen im Besitz der Stadt Bad Laasphe befinden, pflegt und instand hält. Herausragend ist der Altstadtbrunnen im Zentrum der Altstadt, welcher der BAG am Herzen liegt.

Einst von der BAG geschaffen, werden alle Anstrengungen unternommen, damit der Brunnen weiter zu bestaunen ist. So musste im vergangenen Jahr die alte Pumpe ausgetauscht werden. Nach kurzer Rücksprache mit der Stadt konnte die Pumpe gekauft und eingebaut werden. Die Kosten von 2800 Euro wurden durch die BAG übernommen. In diesem Jahr gaben die Unterwasserscheinwerfer ihre Funktion auf. In unbürokratischer Abstimmung mit dem zuständigen Bearbeiter wurden auch die Scheinwerfer wieder erneuert.

Der Aufwand von 2500 Euro wurde wiederum durch die BAG übernommen. Die Aktionsgemeinschaft ist der Auffassung, dass der Brunnen in der Altstadt als Aushängeschild der Stadt Bad Laasphe, als Höhepunkt jeder Gästeführung der TKS, als Wahrzeichen der Geschichte von Bad Laasphe gepflegt und von Zeit zu Zeit auch instand gesetzt werden muss: „Was wäre die Königstraße ohne den sprudelnden Brunnen und den liebevoll gepflanzten Blumenschmuck?“

