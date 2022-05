Essen im Backofen: Feuerwehreinsatz in Bad Berleburg

Bad Berleburg. Eine unschöne Überraschung erwartet Anwohner in Bad Berleburg. Bevor sie ihre Wohnung verlassen haben, haben sie etwas Entscheidendes vergessen.

In Bad Berleburg hat am Sonntagmittag in einer Wohnung Am Baumrain ein Rauchmelder ausgelöst. Offenbar war aber niemand in der Wohnung. Die Anwohner riefen die Feuerwehr. Diese hat die Wohnungstür aufgebrochen und im Backofen ein Blech mit Essen gefunden.

So fanden die Einsatzkräfte das Backblech in der Wohnung vor. Foto: Lars-Peter Dickel

Die Wohnung wurde daraufhin gelüftet und der Einsatz konnte schnell beendet werden. Im Einsatz waren der Löschzug 1 Bad Berleburg und die Löschgruppen Raumland und Berghausen sowie die Polizei und der Rettungsdienst – insgesamt werden rund 40 Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein. Weil aber niemand verletzt worden ist und der Schaden gering blieb, waren alle Einsatzkräfte mit dem Ausgang zufrieden.

