Kirchenkreis: So feiert Wittgenstein 2021 Ostern

Wittgenstein. Der Wittgensteiner Kirchenkreis hat sich über die Ostertage einige spannende Aktionen einfallen lassen. Eine Übersicht.

Es ist schon das zweite Ostern im Corona-Lockdown und Präsenz-Gottesdienste sind zum Fest der Hoffnung nicht möglich. Dennoch wird Ostern nicht links liegen gelassen – einzelne Aktionen in den Ortschaften sollen das höchste Fest der Kirche zelebrieren.

Raumland/Arfeld

Die Kirchengemeinden Raumland und Arfeld betonen: „Die Botschaft von Karfreitag und Ostern gilt auch in diesem Jahr: Gott will das Leben! Um das zu versinnbildlichen, starten wir eine doppelte, gemeinsame Aktion.“ Am Karfreitag werden die Menschen gebeten, beim Kreuz an der Kreisstraße 46 bei Stünzel einen Stein – und damit beschwerende Gedanken, Erfahrungen oder andere Lasten – abzulegen. An den Osterfeiertagen soll an dem Kreuz noch ein zweites Beet entstehen. Mit großen Buchstaben wird neben dem Wort „Leben“ aus dem vergangenen Jahr nun das Wort „Gnade“ bepflanzt. „Mit Ihrer Hilfe entsteht ein großes, buntes Bild, an dem wir alle Freude haben. Erde und eine kleine Schaufel liegen bereit sowie einige Blumen, falls Sie keine dabei haben“, lautet die Einladung. Die Aktion der beiden evangelischen Nachbar-Kirchengemeinden ist mit dem Katholischen Pastoralverbund Wittgenstein abgestimmt, von dem das Kreuz stammt.

An Ostersonntag wird ab 10.30 Uhr ein Gottesdienst aus dem Raumländer Gemeindehaus live übertragen, den Internet-Link gibt es auf der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises. Die Kinder der Kirchengemeinden und alle, die sich für so etwas jung genug fühlen, sind außerdem eingeladen, kreative Bilder zur Ostergeschichte zu gestalten: „Malen mit Buntstiften, Filzstiften, Wachsmalern, ihr könnt auch kleben – alle Materialien sind erlaubt. Bitte im Format DIN-A4 quer oder hoch. Am Ostersonntag werden diese Bilder in unseren Kirchen zusammengetragen und von jedem selbst dort aufgehängt. Von 11 bis 17 Uhr werden alle Kirchen der Kirchengemeinden Arfeld und Raumland geöffnet sein.“

Lukaskirchengemeinde

Die Lukas-Kirchengemeinde gehört zu den besonders fleißigen Teilnehmenden am Ostergarten-Basteln, zu dem Daniel Seyfried und Birthe Becker-Betz vom Kirchenkreis-Kompetenzzentrum für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit in dieser Passionszeit eingeladen haben. Von Fischelbacher Privathaushalten bis zu einem katholischen Kindergarten in Bad Fredeburg reicht die Teilnehmer-Liste quer durch den Evangelischen Kirchenkreis Wittgenstein. Viele Mädchen und Jungen aus den örtlichen Kindergottesdiensten und KU3-Kinder – in Lukas ist das erste Jahr des Konfi-Unterrichts bereits in der dritten Klasse – sind dabei, Woche für Woche ihren kleinen Ostergarten zu vervollständigen.

Und fährt man jetzt an der Elsoffer Kirche vorbei, dann kann man sehen, dass der örtliche Kindergottesdienst eben jenen Ostergarten auch noch im viel größeren Maßstab nachgebaut hat. Die selbst gebastelten Ostergärten aus der Lukas-Kirchengemeinde spielen auch eine besondere Rolle im Familien-Gottesdienst zu Ostern, der am Sonntag um 6 Uhr auf dem gemeindeeigenen YouTube-Kanal freigeschaltet wird. Gottesdienste gibt es natürlich auch für die Großen: am Gründonnerstag und am Karfreitag, jeweils ab 19 Uhr, am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils ab 10 Uhr.

Auch diese Gottesdienste werden ohne Gäste in der Elsoffer Kirche gefeiert, aber live mit dem System der Siegener Firma „avinotec“ übertragen. Gehalten werden sie von Pfarrer Klaus-Heinrich Kanstein, musikalisch mitgestaltet von Martina Dienst, Katharina Belz und Levin Kassel. Infos gibt es auf der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises unter dem Stichwort „Gottesdienste“.

Bad Berleburg

An Karfreitag und an Ostersonntag gibt es auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde Bad Berleburg digitale Gottesdienste – alle Informationen stehen auf der gemeindeeigenen Homepage unter www.ev-kirche-berleburg.de. An Karfreitag sind die Menschen zudem vor der Bad Berleburger Stadtkirche willkommen, an dem hier aufgestellten Kreuz einen Stein abzulegen, der gern mit Gebetsanliegen beschriftet oder bemalt sein darf. Am Ostersonntag wird dieses Kreuz dann mit Blumen und Grün geschmückt, die Blumen dürfen auch gebastelt sein.

Girkhausen

Weil ihre Pfarrerin Christine Liedtke auch in der Berleburger Kirchengemeinde arbeitet, richten sich die Angebote von dort ebenfalls immer an die Girkhäuser. So auch wieder bei den YouTube-Gottesdiensten an Karfreitag und Ostermontag. Außerdem ist der Girkhäuser Turmkeller an Karfreitag, 2. April, eine Station auf dem Kinder-Kreuzweg, den der Berleburger Kindergottesdienst zusammengestellt hat.

Ab Karfreitag und über die Ostertage gibt es zudem das Angebot der Girkhäuser Kirchengemeinde, entlang von Stationen rund um die örtliche Kirche eine etwas andere Andacht zu erleben – und wie immer ist der Turmkeller rund um die Uhr zur inneren Einkehr geöffnet. An Gründonnerstag läuft ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein eine Passionsandacht, die in Girkhausen aufgezeichnet wurde.

Bad Laasphe

Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Laasphe Folgendes vorbereitet: In der Stadtkirche gibt es ein thematisches Angebot zur persönlichen Besinnung auf die Fragen „Was mich belastet“, „Was mich erfreut“, „Was mich stärkt“. An Gründonnerstag sind die Kirchentüren von 17 bis 19 Uhr, an Karfreitag, Ostersonntag, und Ostermontag, jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

An Karfreitag wird um 6 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Wittgensteiner Kirchenkreises das Video aus der Kirchenkreis-Passionsandachten-Reihe freigeschaltet, das für diesen Tag in Bad Laasphe aufgezeichnet wurde. Außerdem gibt es zwei Zoom-Gottesdienste: Für die Osternacht beginnt dieser am Samstag um 21 Uhr, der Familiengottesdienst „Sunday for Church“ startet am Ostermontag um 10 Uhr. Die Daten, um am Computer oder am Telefon teilzunehmen, gibt es auf der Homepage des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein. Ein schriftlicher Ostergruß der Kirchengemeinde liegt ab Ostersonntag zum Mitnehmen auf dem Stadtfriedhof Bad Laasphe sowie auf den Friedhöfen Niederlaasphe, Puderbach und Laaspherhütte aus.

Wingeshausen

An Karfreitag und an Ostersonntag wartet zwischen 10 und 11 Uhr das Gemeindehaus als Offener Gottesdienstraum auf den Besuch von Gemeindegliedern der Wingeshäuser Kirchengemeinde. In dieser Zeit können Oster-Tüten sowohl für Kinder als auch für Erwachsene im Vorraum abgeholt werden. Es ist immer eine Presbyterin oder ein Presbyter anwesend, um den Besucherinnen und Besuchern behilflich zu sein.

Fischelbach

Der Frauentreff Fischelbach hat rund um die örtliche Kirche einen Ostergarten aufgebaut. Es gibt hier verschiedene Stationen, die ihre Besucher seit Palmsonntag mit auf den Weg nach Ostern nehmen. An jeder Station findet man den jeweiligen Textabschnitt mit Bildern von Jesu Einzug in Jerusalem bis zu seiner Auferstehung an Ostern vor, so dass dieser Ostergarten besonders für Familien mit Kindern geeignet ist. Bei einigen Stationen gibt es Bastel-Ideen zum Mitnehmen für die Kleinen sowie Aktionen für die Großen. Dazu die Fischelbacherin Birthe Becker-Betz: „Am Ende erleben wir die große Osterüberraschung mit der Auferstehung Jesu. An Ostern wird alles neu, wir können das Alte zurücklassen in der Gewissheit, dass wir mit Jesus ganz von vorn beginnen können.“

Birkelbach/Erndtebrück

In den Nachbar-Kirchengemeinden Birkelbach und Erndtebrück sind Wäscheleinen bei den Kirchen in Birkelbach und Erndtebrück, bei der Kapelle Schameder, den Gemeindehäusern Balde und Benfe und in der Zinser Ortsmitte gespannt. Daran finden sich zum Mitnehmen spätestens ab Karfreitag Osterbriefe sowie Texte und Liturgien für einen kleinen Ostergottesdienst Zuhause. Blumenbeete gibt es ebenfalls bei den beiden Kirchen, bei der Kapelle in Schameder und beim Gemeindehaus Benfe.

Zum Regenbogen-Beet in Erndtebrück aus dem vergangenen Jahr ist eins in Birkelbach dazu gekommen, hier sind Interessierte eingeladen, Blumen zu pflanzen. Das gemeinsame Kindergottesdienst-Team für Benfe, Erndtebrück und Schameder hat außerdem Beete in Form eines Kreuzes angelegt und erhofft an den Osterfeiertagen Besucher bei der Erndtebrücker Kirche, der Kapelle Schameder und beim Benfer Gemeindehaus: „Wenn euch euer Osterspaziergang hier vorbeiführt, wäre es gut, wenn ihr ein oder zwei oder alle drei dieser Dinge mit dabei hättet: einen Stein, gerade erst gefunden oder zu Hause mit einem österlichen Motiv bemalt; eine Kerze in einem Glas und eine Frühlingsblume, die man einpflanzen kann.“ Und wer ausgepustete, bemalte, beklebte Eier mit einem Faden dran mitbringt, kann diese an einen Strauch oder die Hecke hängen. Außerdem besteht zu Ostern täglich von 9 bis 18 Uhr in der Evangelischen Kirche Erndtebrück die Möglichkeit, sich eine der ausliegenden Osterkerzen am Friedenslicht aus Bethlehem zu entzünden.