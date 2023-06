Exklusive E-Paper-Schulung für Zeitungsleser in Wittgenstein

Wittgenstein. Wir zeigen Ihnen, wie sie alle Vorteile Ihres E-Papers nutzen können. Für Westfalenpost-Kunden bieten wir jetzt eine kostenlose Schulung an.

Nichts ist älter als die Zeitung von gestern – so sagt es zumindest ein Sprichwort. Unsere Leser haben die Möglichkeit, die Zeitung von morgen sogar schon heute zu lesen. Gibt es nicht? Doch. Und zwar ganz bequem mit dem E-Paper. In einer Welt, in der die Nachrichten rund um die Uhr auf Smartphone und Co. gesendet werden, gibt es keinen echten Redaktionsschluss mehr. Natürlich muss die Zeitung irgendwann gedruckt werden, das E-Paper hingegen wird bis in die späte Nacht hinein noch aktualisiert.

Champions-League-Spiele, späte politische Sitzungen oder auch brisante weltpolitische Ereignisse – im E-Paper, im digitalen Auftritt und in den sozialen Netzwerken ist das alles schnell nachzulesen. Die erste E-Paper-Ausgabe gibt es übrigens schon vor der Tagesschau.

Hier geht es zum aktuellesten E-Paper-Angebot

Und natürlich gibt es noch weitere Vorteile: Leser haben beispielsweise Zugriff auf alle Ausgaben dieser Zeitung. Wer also wissen möchte, was aktuell in Schwelm, Hagen oder Siegen passiert, blättert einfach digital um. Neben den sechs regulären Lokalausgaben von montags bis samstags gibt es außerdem noch den Bonus der Sonntagszeitung. Dort gibt es aktuelles Sportgeschehen, Nachrichten, Reportagen und Hintergrundberichten zu verschiedenen Themen.

E-Paper kommt bei Wind und Wetter - auch bei Glatteis pünktlich

Apropos Sport: Sie müssen nicht mehr streiten, wer den Sportteil als Erster lesen darf: Einer liest Print, ein anderer das E-Paper. Oder Sie lesen auf unterschiedlichen mobilen Endgeräten gleichzeitig digital – bis zu fünf können Sie freischalten. Ein weiterer Vorteil: Natürlich bemühen wir uns, dass die Zeitung im gedruckten Format immer zugestellt wird. Doch manchmal klappt das leider nicht. Unsere Leserinnen und Leser können sich dann online informieren, aber auch jederzeit das E-Paper herunterladen und sind dementsprechend davor gefeit, wenn die Zustellung aufgrund von Wetterkapriolen nicht funktioniert. Und wem die Schrift auf den Geräten zu klein, der nutzt einfach die komfortable Lupenfunktion oder lässt sich die Artikel über das Gerät vorlesen. Und das Beste am E-Paper: Für unsere Printabonnenten ist die Freischaltung und damit Nutzung des Angebots kostenlos.

Und es kann noch mehr gespart werden, nämlich Papier. Durch die digitale Version sparen sich die Leser den Gang zur Papiertonne und haben quasi ein Archiv in der Hand, denn: Alle Ausgaben der vergangenen sechs Wochen sind über das E-Paper stets verfügbar. Stellen Sie sich das mal in Papierform vor.

Exklusives Angebot Kunden aus Wittgenstein

Neumodischer Kram, werden vielleicht einige denken, andere wiederum scheuen sich vor der Technik. Letzteren möchten wir ganz gezielt helfen. Darum bieten wir exklusiv für unsere Abonnenten einen E-Paper-Kurs in einem Gruppenraum im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg an. Am Mittwoch 21. Juni, ab 17 Uhr können die Teilnehmenden über eine Einführung in die E-Paper-Nutzung freuen. Referenten an dem Tag ist Florian Heiser, der zunächst das E-Paper vorstellen und zeigen, wie eine Registrierung und Anmeldung funktioniert und wie das Produkt aussieht. Anschließend werden die beiden Referenten dann auf individuelle Fragen eingehen. Um sich allen anwesenden Lesern wirklich widmen zu können, ist die Teilnehmeranzahl begrenzt.

