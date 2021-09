Expertentipps aus Wittgenstein für den Urlaub im Camper

Die Zulassungszahlen steigen seit Jahren stetig an. Auch in Wittgenstein nimmt die Zahl der Campingfahrzeuge zu. Das ist Grund genug Tipps für Campingneulinge zu sammeln.

Bernhard Werner Stötzel, Leiter der TÜV NORD-Station Bad Berleburg, gibt Tipps für sinnvolles Zubehör.

Bad Berleburg/Erndtebrück. Wer sich mit dem Reisemobil in den wohlverdienten Urlaub aufmacht, benötigt für den Reisealltag so allerlei Zubehör. Bereits beim Kauf oder vor dem Mieten muss man sich Gedanken über das Fahrzeugzubehör und über benötigte Reiseutensilien machen. Generell ist das Angebot riesig und reicht von Auffahrkeilen, über Solaranlagen und Dachklima-Anlagen bis hin zum Kochgeschirr. Bernhard Werner Stötzel, Leiter der TÜV NORD-Station Bad Berleburg, gibt Tipps für sinnvolles Zubehör.

Die Qual der Wahl

Die Bandbreite der Reisemobile ist bunt und reicht vom Mini-Camper, über Campingbusse, Teil- und Vollintegrierte bis hin zu den luxuriösen Linern oder den exotischen Pick-Ups mit Wohnkabine.

+++ In Coronazeiten boomt Camping auch in Wittgenstein.

Erster Schritt Bereits beim Kauf eines Reisemobils wählt man das benötigte Zubehör aus. Das ist sinnvoll, denn ein späteres Nachrüsten ist weitaus aufwändiger. So stehen u.a. Dinge wie Navigationsgerät, Rückfahrkamera, Markise, Anhängerkupplung, Dachklimaanlage, Solaranlage, Fernseher und Sat-Anlagen, Fahrradträger, Hubstützen oder eine hydraulische Niveauregulierung bereits im Zubehörkatalog des Herstellers. Dieses Zubehör treibt nicht nur den Endpreis in die Höhe, sondern bedeutet auch zusätzliches Gewicht. „Insbesondere Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen haben in der Regel eine geringe Zuladung und so sollte man das zusätzliche Gewicht immer im Blick haben“, merkt der Stationsleiter an.

+++ Bernhard Werner Stötzel kennt gute Gründe fürs Campen

Bei den Mietmobilen beschränkt sich das Zubehör auf nur wenige Dinge wie einen Radträger sowie eine zwingend erforderliche Grundausstattung. In der Regel gehören Campingtisch und -stühle sowie Besteck und Geschirr nicht zum Inventar des Mietmobils.

Grundausstattung

Alle benötigen mehr oder weniger eine Grundausstattung. Zu dieser Basisausstattung zählen Kabeltrommel, Auffahrkeile, Campingtisch und -stühle sowie Gasflaschen. Wichtiges Zubehör ist ohne Frage die zweite Gasflasche. Der Gasflaschenkasten ist zum Innenraum luftdicht verschlossen und darf nicht als Staufach genutzt werden. Ein Bodendurchlass sorgt bei einer Undichtigkeit der Gasflasche oder des Druckreglers für das Entweichen des Gases nach außen. In der Regel können zwei 11-Kilogramm Gasflaschen mitgenommen werden. Da die konventionellen Stahlflaschen wesentlich schwerer und somit unhandlicher sind als die Aluflaschen, lohnt sich eine Umrüstung. „Wer in der kalten Jahreszeit reist, sollte einen Sicherheits-Gasdruckregler einbauen lassen. So kann auch während der Fahrt die Gasheizung betrieben werden. Im Falle eines Unfalls wird die Gaszufuhr sofort unterbrochen“, rät Stötzel.

+++ Zelten am kältesten Punkt in NRW - Der liegt in Benfe.

Sicherheitsausstattung

Zur Sicherheit gehört nicht nur eine umsichtige Fahrweise, sondern auch so manches Zubehör. An einer gut zugänglichen Stelle sollte ein Feuerlöscher angebracht sein. Generell ist auch ein Rauchmelder an einem zentralen Platz zu installieren. Vor austretendem Gas warnt der kleine Gaswarner und wer sich vor leider zunehmenden Einbrüchen und Überfällen schützen möchte, sollte einen K.o.-Gas-Warner anbringen. Bernhard Werner Stötzel ergänzt: „Zur Sicherheit während der Fahrt gehören die immer mehr zum Einsatz kommenden Assistenzsysteme, wie Traction Plus, Berganfahr- und Bergabfahrhilfe, ESP, ABS, Bremsassistenz, Reifendruck, Überwachungssysteme oder Seitenwindassistenz.“ In jedem Fall sollte das Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera ausgestattet sein.

+++ So entwickeln sich die Stellplätze in Erndtebrück

Auf dem Stell- und Campingplatz ist jedoch der Beifahrer bei der Einweisung in die Parzelle ebenfalls eine gute Hilfe. Damit das Rangieren nicht zur üblichen Erheiterung der Campingnachbarn beiträgt, sollten Handzeichen und verbale Anweisungen stets verständlich sein.

Strom und Multimedia

Wer im Urlaub nicht auf das Fernsehen verzichten möchte, hat wahrscheinlich bereits bei der Fahrzeugbestellung eine Satellitenanlage geordert. Da die meisten Campingplätze über WLAN verfügen, kann man sich auch mit dem Laptop einloggen und so im Livestream schauen oder sich einen Film aus der Mediathek gönnen. Natürlich kann man auch im Internet surfen und sich über das nächste Reiseziel oder die entsprechenden Camping- und Stellplätze informieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines Routers (einschl. LTE und WiFi-Antenne), der unabhängig vom WLAN-Netz einen besseren Zugang zum Internet ermöglicht. „Schließt man sich auf dem Camping- oder Stellplatz nicht an das 230-Volt-Netz an, so benötigt man u.a. für das Laptop ausreichend Strom“, weiß der TÜV-Experte. „Generell empfiehlt sich die Mitnahme von kleinen Spannungswandlern, die man an die 12-Volt Steckdose anschließt. Sie wandeln die Spannung um und liefern 230-Volt.“ Beachtet werden muss, wie hoch die maximale Leistung der 12-Volt Steckdose ist. Vielfach ist die Leistung auf 150 Watt begrenzt und so kann nur ein kleines mobiles Gerät (auf CE/EMV-Prüfzeichen achten) zum Einsatz kommen. Die Stromentnahme sollte aus der Bordbatterie erfolgen, da man sonst Gefahr läuft, dass die Starterbatterie entleert wird und so für das Starten des Motors nicht mehr bereit ist. Wer generell Strom sparen möchte, kann insbesondere bei älteren Reisemobilen durch den Austausch der alten Glühbirnen und das Einsetzen von LED-Lampen viel Strom sparen. „Für Unabhängigkeit bei der Stromversorgung sorgt eine Solaranlage, die in der Regel auf dem Dach montiert ist“, sagt der Stationsleiter. Zwischen den Solarpanelen und der Bordbatterie muss ein Laderegler verbaut sein, der verhindert, dass die Batterie überladen wird und Schaden nimmt.

+++ Andrang auf dem Laaspher Campingplatz.

Fahrradträger

Zu sinnvollem Zubehör gehört in erster Linie der Fahrradträger. Hat man erst einmal auf dem Campingplatz oder Stellplatz eingecheckt, kann man umweltfreundlich die Gegend erkunden. Man gönnt dem Reisemobil eine Pause und fördert die eigene Gesundheit. „In der Regel wird er bei den kompakten Reisemobilen an der Heckwand des Wohnmobils montiert. Da die Träger jedoch über den Heckleuchten befestigt werden müssen, ist es insbesondere bei E-Bikes ein großer Kraftaufwand die Räder in die Schienen zu wuchten“, merkt Bernhard Werner Stötzel an. Wesentlich einfacher ist daher der Radtransport auf einem Träger, der auf der Anhängerkupplung befestigt wird. Am Rande sei nur erwähnt, dass aufgrund des Überstands eine rot-weiße Warntafel in Ländern wie Italien und Spanien angebracht werden muss. Bei Kastenwagen wird der Radträger an der Flügeltür montiert. Generell verlängert sich je nach Anzahl der beförderten Räder die Gesamtlänge des Reisemobils. Wer glücklicherweise über eine Heckgarage verfügt, kann dort die Fahrräder verzurren und befördern. Sie bleiben sauber und stören nicht beim Parken oder Rangieren. Eine weitere Alternative sind Klappräder, die man auch in einem Kastenwagen oder Reisemobilen mit kleinen Staufächern verstauen kann.

Keile oder Hubstützen

Vielfach steht der Camper nicht in der Waage, weil der Untergrund uneben ist. Unruhiger Schlaf kann die Folge sein. „Eine schnelle Abhilfe schaffen die Auffahrkeile, auf die man an der benötigten Stelle fährt“, weiß der TÜV-Experte. Eine bequemere Variante sind Hubstützen, die man entsprechend herunterkurbelt und beim Losfahren nicht vergessen sollte. Wahrer Luxus ist eine vollautomatische und Niveauregulierung. Auf Knopfdruck steht das Reisemobil in der Horizontalen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein