Fahrradfahrer bei Unfall in Bad Berleburg schwer verletzt

Bad Berleburg. 47-jähriger Mann wird beim Abbiegen übersehen.

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen ist ein 47-jähriger Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 45-Jährige gegen 6.15 Uhr mit ihrem Pkw die Emil-Wolff-Straße in Bad Berleburg. An einer Kreuzung wollte sie links in die Rohrbachstraße abbiegen.

Dabei übersah sie den entgegenkommenden 47-jährigen Radfahrer. Der Mann versuchte noch, sein Rad zu bremsen. Er prallte jedoch in das Heck des Pkw. Dabei verletzte er sich schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.