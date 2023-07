Polizei Falscher Microsoft-Mann luchst Senior am Telefon Geld ab

Wittgenstein/Biedenkopf. Als der Senior aus dem benachbarten Biedenkopf den Betrug beim Blick auf sein Konto bemerkt, ist es bereits zu spät. Der Betrüger war geschickt.

Die Angst vor einem Virenbefall oder einem Hackerangriff nutzte am Dienstag, 4. Juli, ein Betrüger aus. Auf dem PC eines Seniors kam offenbar ein Hinweis, dass sein Rechner von einem Virus befallen sei. Zudem solle der Betroffenen zwecks Beseitigung des Angriffs eine angezeigte Nummer anrufen. Der Mann wählte die Rufnummer und am anderen Ende der Leitung gab sich ein Unbekannter als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus.

Betrüger übernimmt Kontrolle des Computers

Nachfolgend übernahm der Betrüger die Kontrolle über den Computer des Seniors und erhielt durch seine geschickte Gesprächsführung mehrere TAN-Nummern zu dessen Online-Banking. Erst später bemerkte der über 70-Jährige mehrere Abbuchungen in Höhe von etwa 1.000 Euro von seinem Konto und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizei rät wachsam und misstrauisch zu sein

Die Polizei empfiehlt misstrauisch zu sein, wenn ohne erkennbaren Anlass ein Anrufer dazu auffordert, den Zugriff auf seinen eigenen Computer zu gestatten oder nach Zugangsdaten von Onlinekonten oder Onlineshops fragt. Dabei ist es egal, ob es sich um einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft oder eine andere beliebige Person handelt.

Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon preis und suchen Sie keine dubiosen Internetseiten zur Installation unbekannter Programme auf. Sollten Sie trotzdem in diesem Zusammenhang einmal angerufen werden, legen sie einfach auf!

