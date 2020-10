Familie aus Wittgenstein rettet Wildenten-Küken

„Alle meine Entchen, schwimmen auf dem See....“, hatte sich bestimmt die Wildentenmutter für ihre Jungen gewünscht, als sie auf ihrem Gelege saß. Aber dann hatte wohl ein Tier Geschmack an ihr gefunden, denn übrig blieben nur ein paar Federn und neun Enteneier.

Was tun, dachte sich der 21-jährige Sascha Julius aus Alertshausen, der das Bild im Juli beim Rasenmähen an einem Fischteich, den er mitbetreut und an dem weitere Wildenten brüten, vorfand. Er beobachtete das Nest eine Zeit lang, aber keine Ente kam zu den Eiern zurück.

Muttertier tot

Traurige Gewissheit, sie ist tot. Kurzerhand rief er seine Wemlighäuser Verwandtschaft an, denn jedes Jahr werden bei Sonneborns circa 100 Hühnereier in der Brutmaschine ausgebrütet. „Habt ihr die Brutmaschine noch an?“ Ulrike Sonneborn gibt grünes Licht. Glück gehabt. „Einen Versuch ist es wert.“ Die verlassenen,schutzlosen Enteneier wären ansonsten von Fuchs, Marder oder Waschbär gefressen worden. Kurzentschlossen brachte Sascha Julius die Eier mit.

Der Versuch

Zuerst wohnten die Jungtiere in einem Aufzuchtkasten mit Wärmelampe, bekamen Wasser und Entenkükenaufzuchtfutter. Foto: Ute Schlapbach / WP

Acht der neun Enteneier, so stellte Oma Ulrike beim Durchleuchten fest, waren angelegt. So wurden diesmal bei Familie Sonneborn an der Lindenstraße (Peiwels) nicht nur Hühnereier, sondern auch Wildenteneier ausgebrütet. „Normal sind 21 bis 30 Tage Brutzeit bei Wildenten“, berichtet Jacqueline Sonneborn, „wir wussten allerdings nicht, wie lange sie schon brütet.“ Rund zwei Wochen später war es so weit: Die ersten Küken hatten sich durch die Schale gekämpft. Insgesamt acht kleinen Küken erblickten das Licht der Welt. Für den achtjährigen Paul und seine Schwestern Emma (5) und Jorja (4) ein ganz neues Erlebnis. „Wir haben außer Hühnern und Hähnen noch Pferde, Kühe, Katzen, Puten ….und Frösche im Gartenteich“, zählt Paul auf.

Erstes Mal

Aber Enten gibt es auf dem Bauernhof bisher noch nicht. „Mit Hühnern und Hähnen kennen wir uns besser aus“, erzählen die Kinder. Kein Wunder, schließlich leben 250 bis 300 Tiere verschiedenster Rassen, Farbschlägen, Größen und Herkunftsländern auf dem Hof. Es gibt sogar einen Eierverkauf, auch per Selbstbedienung mit Kühlschrank. Schon die Kinder haben jedes eigenes Geflügel und sind Jungzüchter, gehen auf Ausstellungen „Wir haben die kleinsten und die größten Hühner, die es auf der Welt gibt, hier“, berichten die Kinder. Kleine Chabos aus Japan, 500-Gramm-Zwerghühner, und große, federfüßige Riesen-Brahmas aus Amerika. „Da wiegt der farbenprächtige Hahn rund fünf Kilogramm“, zeigt Paul stolz. Doch zurück zu den Wildenten, die derzeit im Vordergrund standen. „Wir mussten uns ja auch erst einmal befragen, einlesen und informieren“, erklärt Mama Jacqueline Sonneborn.

Die Aufzucht

Nach rund drei Wochen zogen sie in ein extra gebautes Gehege mit „Duschwannen-Teich“ zum Planschen und Schwimmen um. Foto: Ute Schlapbach / WP

Zuerst wohnten die Jungtiere in einem Aufzuchtkasten mit Wärmelampe, bekamen Wasser und Entenkükenaufzuchtfutter. Nach rund drei Wochen zogen sie in ein extra gebautes Gehege mit „Duschwannen-Teich“ zum Planschen und Schwimmen um. „Enten haben andere Bedürfnisse als Hühner“, wissen Sonneborns inzwischen.

Speziell Paul hat die Aufgabe, sie zu füttern und sich um sie zu kümmern. Papa Andreas und Opa Wilhelm helfen natürlich auch mit. „Ich hatte ja Sommerferien, das passte gut“, freut sich Paul. Die kleinen Enten bekommen Grünfutter, brauchen immer Wasser dazu. Und immer wieder wird das Gehege vergrößert. Die ganze Familie freut sich, dass es den Kleinen so gut geht. „Sie verteidigen schon ihr Revier“, berichtet der Achtjährige. „Und wenn jemand kommt, gibt es großes Geschnatter.“

Die Auswilderung

Emma weiß auch: „Alle sind verschieden, eine ist neugierig, eine ängstlicher, eine vorlaut...und eine ist die Chefin“. Aber die jungen Damen werden überwiegend in Ruhe gelassen. Schließlich sind es Wildtiere und keine Haustiere. „Wenn sie groß genug sind, werden wir sie wieder auswildern“, teilt Jaqueline Sonneborn mit. Diese Aktion stand nun kürzlich an. Jetzt hoffen alle Beteiligten, dass die Enten-Damen nächstes Jahr zum Brüten wieder dorthin kommen.