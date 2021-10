Fenomen: Neuer Imbiss eröffnet in Arfeld

Arfeld. Fenomen – so der Name der neuen Gastronomie in Arfeld. Neben Dönerspezialitäten bieten die Brüder Mohammadi auch Pizza, Salat und vieles mehr an.

Es ist 11.05 Uhr – die Türen von Fenomen sind gerade einmal fünf Minuten geöffnet, da kommt auch schon der erste Kunde in den neuen Imbiss-Laden an der Arfelder Hauptstraße. „Einmal bitte den Chilli Cheese Döner!“ Sofort legen Omid (21) und sein Bruder Wahid (20) los. Gemeinsam haben sich die Brüder Mohammadi mit Fenomen ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt. Nach zahlreichen Stunden Arbeit in dem Geschäft haben sie am Donnerstag eröffnet. Pizza, Döner, Burger – alles wird frisch zubereitet – und das täglich von 11 bis 22 Uhr. Außer Mittwochs, denn da ist Ruhetag (außer an Feiertagen).

Die Inhaber

Es ist ihr erster eigener Laden, den die Brüder aus Eibelshausen – einem Ortsteil von Eschenburg im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis – eröffnen. Erfahrungen in der Gastronomie aber haben beide bereits gesammelt. „Wir haben zuvor bei guten Freunden in Breidenbach und in Bad Laasphe in der Gastronomie gearbeitet“, so Omid. Im vergangenen Jahr dann haben sie darüber nachgedacht, selbst einen Imbiss zu eröffnen. Vor vier bis fünf Monaten dann haben sie in Arfeld die Location besichtigt. „Die Lage hier direkt an der Hauptstraße ist super“, so Wahid. „Aber natürlich müssen wir erst einmal schauen, wie es läuft.“

In Eigenarbeit haben sie den Laden in wenigen Monaten auf Vordermann gebracht. „Das war einiges an Arbeit“, so die beiden. In den vergangenen zwei Wochen wurden dann die letzten Kleinigkeiten im Innenraum gemacht, bevor es nun endlich losgehen konnte. Jetzt erstrahlt Fenomin in Grau-Weiß. Eine Deko-Blätterranke hangelt sich entlang der Außentheke und bringt einen grünen Farbklecks in den Innenraum. „Die Bildschirme hier oben sollen künftig unsere Speisekarte anzeigen“, so Omid und zeigt auf einen der Bildschirme – oben über dem Thekenbereich. „Das dauert aber etwas mit dem ganzen Programmieren.“ Und auch von außen werden die Kunden auf die Neueröffnung aufmerksam gemacht. Dort zeigen Leuchtschilder „Geöffnet“ und „Pizza“.

Das Angebot

Aber es gibt natürlich nicht nur Pizza bei Fenomen. Das Angebot reicht von Dönerspezialitäten mit eigener Spezialsoße über verschiedene Nuggets- oder Pommesboxen, Calzone, Pizza, Baguette, verschiedene Salate bis hin zu diversen Burgern. „Schnitzel beispielsweise bieten wir aktuell noch nicht an“, so Wahid. „Wir wollen erstmal schauen, wie es sich entwickelt und dann können wir immer noch unser Angebot erweitern.“ Auch Vegetarier kommen bei Fenomen an der Arfelder Hauptstraße auf ihre Kosten. „Bald kommt auch noch unsere spezielle Pesto-Soße“ verrät Omid.

Und wie schaut es mit einem Liefer-Service aus? „Aktuell bieten wir noch keinen Lieferservice an. Wir haben ja heute gerade einmal unseren ersten Tag. Aber klar, in ein paar Wochen haben wir auch geplant, einen Lieferservice mit anzubieten“, so Omid. „Wir sind aber erstmal froh, dass wir nun endlich starten dürfen. Spaß bei der Arbeit steht bei uns ganz weit vorn.“

