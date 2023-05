Ferienwelt Sauerland: Attraktive Tickets zu gewinnen

Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg bietet viel Spaß für Familien – unter anderem in Thikos Kinderland.

Wittgenstein/Schmallenberg. Kletterhalle, Jump-Area und Kinderland: Die WP Wittgenstein gibt Tipps für Ferienausflüge, die nicht weit weg sind – und verlost einige Karten.

Klettern – an der Wand oder im überdachten Hochseilgarten, sich austoben in der Jump-Area oder aber gemeinsam mit den Kids eine der vielen Rutschen in Thikos Kinderland hinabdüsen: Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg bietet für Familien mit kleinen und auch größeren Kindern, aber auch für Erwachsene ohne Kinder jede Menge Action und Spaß – und das bei Wind und Wetter. Daher geht es in unserer heutigen Folge der „Wittgensteiner Ferienspaß“-Serie ins benachbarte Sauerland, besser gesagt: Auf dem Loh 12 in Schmallenberg. Und da warten gleich mehrere Themenwelten auf die Besucher.

Thikos Kinderland

Auch in Wittgenstein ist „Thikos Kinderland“ ein bekannter Begriff. Kein Wunder, kann man sich dort auf über 3000 Quadratmetern (davon sind 1600 Quadratmeter überdacht) nach Herzenslust austoben. Es gibt Klettergerüste, Trampoline, eine Wellenrutsche, die Dropslide Rutsche oder auch ein Donut Glider und Tischspielgeräte sowie unter anderem auch eine kleine Rutsche und ein Bällebad für die ganz jungen Besucher. Und wer bei schönem Wetter gerne draußen spielen möchte, findet dort unter anderem Pedal-Gokarts oder einen Kletterturm. Auch sollte man die Badekleidung und Handtücher für den Außenbereich nicht vergessen. Im Inneren der Anlage herrscht aus hygienischen Gründen Sockenpflicht. Von 14 bis 19 Uhr können sich die Besucher in Thikos Kinderland austoben. Die Spieldauer beträgt jeweils max. vier Stunden – bei Buchungen nach 15 Uhr verkürzt sich die Spieldauer dementsprechend also.

Kletterhalle Sauerland

Ebenfalls in der Freizeitwelt Sauerland befindet sich auch eine Kletterhalle. Die ist von 14 bis mindestens 22 Uhr geöffnet, an Wochenenden auch bis 24 Uhr. Dort erwartet die Besucher neben der Kletterwand unter anderem auch eine zwölf Meter hohe Kletterleiter, ein Hochseilgarten, eine Slackline, Mikrobowling und vieles mehr. Alles was man für den Sport in der Kletterhalle benötigt finden die Besucher im Verleih oder im Shop.

Jump

Und wer Höhenangst hat, sich aber dennoch sportlich austoben möchte, kann in der Jump-Area toben und springen, so viel er kann. Seit 2019 gibt es die Jump-Area in Schmallenberg und bietet seitdem jede Menge Spaß, Action und Sport – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ab zehn Jahren. „Kinder von sieben bis zehn Jahren können sonntags von 10 Uhr bis 12 Uhr bei uns springen“, heißt es auf der Homepage. Sonst ist die Jump-Area von 14 bis mindestens 22 Uhr, an Wochenenden bis 24 Uhr geöffnet. Und wer zwischendurch eine Pause braucht, kann sich im Freizeitbistro in der Kletterhalle oder auch im Bistro in Thikos Kinderland stärken.

Springen, klettern, rutschen – das alles ist in der Freizeitwelt Sauerland möglich. Optimales Ausflugsziel – gerade auch an regnerischen Tagen. „Die Freizeitwelt ist einmalig in NRW“, sagt Christian Koch, mit Thorsten Thimm Geschäftsführer der Freizeitwelt. „Sie bietet sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein tolles, wetterunabhängiges Erlebnis.“ Weitere Infos zu den Themenwelten – auch zur Hologate – gibt es im Internet unter www.freizeitwelt-sauerland.de/. Ebenfalls dort können sich die Besucher vorab ihre Tickets für die einzelnen Themenwelten buchen, oder aber einen Tag im Voraus per Mail ihre Karten reservieren. So haben sie die Sicherheit, einen Platz zu bekommen.

Tickets gewinnen

In Kooperation mit der Freizeitwelt Sauerland verlost die Lokalredaktion 2 x ein Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder für Thikos Kinderland, 2 x ein Gruppenticket für vier Personen für die Jump-Area (90 Minuten inkl. Jumpsocks) und 2 x ein Gruppenticket für zwei Personen für die Kletterhalle (wahlweise Kletterwand oder Hochseilgarten). Bitte hierfür das Stichwort „Freizeitwelt Sauerland“ mit der jeweiligen Themenwelt auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass eingeben und die vorgegebenen Felder online ausfüllen. Die Gewinner werden schon in wenigen Tagen hier bekannt gegeben.

