Festkonzert im Bürgerhaus Bad Berleburg

Bad Berleburg. Das Àbo Klavierquartett spielt Werke von Mozart, Kiel und Brahms. Anlass ist der 200. Geburtstag eines bekannten Wittgensteiner Komponisten.

Geburtstag von Friedrich Kiel mit einem Festkonzert: Am Freitag, 8. Oktober 2021, gastiert das Ábo Klavierquartett um 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg. Auf dem Programm steht das Klavierquartett in a-moll, op. 43, von Friedrich Kiel. Darüber hinaus werden die Klavierquartette in Es-Dur, KV 493, von Wolfgang Amadeus Mozart sowie in g-moll, op. 25, von Johannes Brahms gespielt.

Auf den Tag genau am 8. Oktober 1821 wurde Friedrich Kiel in Puderbach geboren. Er war einer der bedeutendsten Kompositionslehrer und Komponist der Generation zwischen Robert Schumann und Johannes Brahms. Als Heranwachsender spielte er in der Hofkapelle von Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und studierte später in Berlin. Eine seiner wichtigsten beruflichen Stationen war die Leitung einer Kompositionsklasse an der Akademie der Künste in Berlin. Aus seinem kompositorischen Schaffen sind zahlreiche Werke, insbesondere der Klavier- und Kammermusik, überliefert.

Das Àbo Klavierquartett hat sich intensiv mit den drei Klavierquartetten von Friedrich Kiel befasst und stellt in seinen Konzerten einem Kiel-Werk jeweils zwei Standardwerke aus der Gattung Klavierquartett von anderen Komponisten gegenüber. Die Mitglieder des Àbo-Klavierquartetts, die zum Teil aus der Region Siegen-Wittgenstein kommen, sind Absolventen der Musikhochschule Freiburg. Dazu zählen Laura Mead, Violine, Christina Alvarado, Viola, Ülker Tümer, Violoncello und am Klavier Max Philip Klüser. Für Laura Mead, die sich derzeit im Mutterschutz befindet, ist der aus den USA stammende Geiger Henry Flory eingesprungen. Henry Flory ist 1. Konzertmeister der Duisburger Philharmoniker. Der Name Ábo stammt aus der türkischen Sprache und bedeutet: begeistert, erstaunlich, verwundert. Und so wollen die vier jungen Musikerinnen und Musiker anspruchsvolle Kammermusik darbieten, die die Zuhörer aufhorchen lässt und begeistert.

Karten für das Festkonzert gibt es im Vorverkauf ab Freitag, 17. September, in der Tourist-Information in Bad Berleburg, Marktplatz 1a, Tel. 02751/9363542, oder im Internet unter www.proticket.de. Für den Konzertbesuch ist der Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests (Gültigkeit 48 Stunden) oder ein Nachweis über vollständigen Impfschutz (14 Tage) oder ein Nachweis über die Genesung nach einer Corona-Infektion erforderlich.

