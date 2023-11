In Feudingen kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall.

Unfall Feudingen: Auffahrunfall in der Ortsdurchfahrt

Feudingen. Am Samstagnachmittag ist es in Feudingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Hintergründe.

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall in der Feudinger Ortsdurchfahrt. Dort kam es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Zunächst, so berichtete die Polizei aus Bad Laasphe vor Ort, sei man auch von Verletzten ausgegangen. Deshalb war auch der Rettungswagen des DRK Rettungsdienstes alarmiert worden.

Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Unfallbeteiligten brauchte das Rettungsteam aber zum Glück nicht tätig werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt und konnten vor Ort bleiben. Zu dem Unfall war es am Samstagnachmittag gekommen, weil ein Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Volkholz fuhr, anhalten musste, da ein Auto vor ihm nach links auf den Parkplatz eines Hotels abbiegen wollte. Eine weitere Autofahrerin bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf das wartende Auto auf. Dabei wurden die Fahrzeuge leicht ineinander verkeilt.

Die Feuerwehr Feudingen war vor Ort mit sieben Kameraden im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, die Batterie am aufgefahrenen Fahrzeug abzuklemmen und den Brandschutz sicherzustellen. Außerdem wollte man sehen, ob beim Auseinanderziehen der Fahrzeuge eventuell noch Kraftstoff abgestreut werden musste, was zunächst aber nicht der Fall war.

Die Fahrbahn Richtung Volkholz war am Samstagnachmittag kurzzeitig gesperrt und der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

