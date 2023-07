Feudingen bereitet sich auf ein Traditionsfest im Zelt vor

Feudingen. Vogelschießen, Livebands und vieles mehr erwarten die Gäste vom 4. bis 6. August. Hier gibt’s alle wichtigen Informationen und viele Fotos.

Großes Festzelt – keine Halle, aber dafür Partystimmung pur. So könnte man das anstehende Schützenfest in Feudingen mit wenigen Worten beschreiben, dass am Wochenende vom 4. bis 6. August stattfindet. „Das hört sich grundsätzlich erst einmal recht normal an, jedoch standen dem Verein in diesem Jahr,insbesondere in der Vorbereitung zum Schützenfest, viele Hürden im Weg“, so Wolfgang Dickel, Vorsitzender des Schieß- und Schützenverein 1899 Feudingen. Denn: Eine Festveranstaltungin der Volkshalle ist nur bis 200 Personen möglich. „Hinzu kam - fast kein Zelt mehr zu bekommen und noch einiges mehr. Aber da hat sich gezeigt, wie stark der Schieß- und Schützenverein 1899 Feudingen in kritischen Phasen zueinander hält und was man gemeinsam bewegen kann“, freut sich der Vorsitzende. Das Schützenfest in einem großen Festzelt kann also beginnen.

Und das startet traditionell mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal am Freitag um 14.30 Uhr durch den Vereinsvorstand und einige Musiker des Spielmannszuges des TV 08 Feudingen. Um 17.30 Uhr beginnt die Ausgabe der Schießlose und damit anschließend auch das Vogelschießen im Kalterbach. Dann entscheidet sich, wer der Nachfolger des amtierenden Schützenkönigs Andre Richstein und seiner Königin Franziska Reh wird. „Der Schieß- und Schützenverein 1899 Feudingen e.V. dankt seinen scheidenden Majestäten, dem Jugendkönigspaar und dem Schützenkönigspaar mit ihren Hofstaaten für eine großartige Schützenfestsaison und unvergessliche Festivitäten. Ihr habt unseren Verein würdevoll vertreten. Den Anwärterinnen und Anwärtern auf die Preis- und Jugendkönigswürde und die Feudinger Schützenkönigswürde wünschen wir eine ruhige Hand beim Zielen, ein sicheres Auge beim Anvisieren und das gewisse Quäntchen Glück, sowie Gut Schuss!“, so der Vorsitzende.

So feiert Feudingen Schützenfest - Ein Bilderrückblick

Musikalisch umrandet wird das Fest von den „Original Oberlahntaler Musikanten“. Gemeinsam mit der Partyband „Edel Connection“ by Guido Klöckner wird anschließend bei dem ein oder anderen kühlen Tropfen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

So wird am Wochenende in Feudingen gefeiert

Nachdem die letzten Reste der ausgiebigen Partynacht im Kalterbach beseitigt sind, steht der Samstagabend ganz im Zeichen des großen Festzugs und der anschließenden Königskrönungen im Festzelt. Die neuen und alten Majestäten treten, wie im Vorjahr, wieder an der „Alten Schule“in Feudingen gemeinsam mit dem Spielmannszug des TV 08, an. Der große Festzug startet dann um 18.30 Uhr direkt am „Landhotel Doerr“, verläuft über die Sieg-Lahn-Straße bis zum Busunternehmen Eberhard Wied und endet am großen Festzelt neben der Volkshalle. Unmittelbar nach dem Einzug in das Festzelt starten dann die Krönungen der neuen Majestäten. Der Spielmannszug des TV 08 Feudingen und die „Original Oberlahntaler Musikanten“ werden das Geschehen musikalisch begleiten. Gegen 21 Uhr betreten dann erstmals in Feudingen die „Almrocker“ aus dem Main-Taunus-Kreis die Bühne des Festzeltes und läuten die „Feudinger Schützennacht“ ein. Damit die jüngeren Festgäste nicht zu kurz kommen, stehen im Außenbereich eine Hüpfburg, eine Schießbude und eine Süßwarenbude, vor dem Festzelt zur Verfügung.

Der Festsonntag startet dann mit dem Gottesdienstes um 10 Uhr. Im Anschluss beginnt ab 11.30 Uhr das Frühschoppenkonzert mit den „Original Oberlahntaler Musikanten“ unter der Leitung von Harald Roth. Das Frühschoppenkonzert geht nahtlos in den „bunten Familientag“ über, bei dem die „Original Oberlahntaler Musikanten“ für Tanz und Unterhaltung sorgen werden. Der Nachmittag soll mehr im Zeichen der Familien und vor allem der Kinder stehen. Eine riesige Hüpfburg steht den Kindern zur Verfügung und auch ein Kinderschminken wird es geben sowie eine bunte Kreativ- und Malecke und eine Kindertanzrunde.

