Feudingen: Einbrecher schlagen gleich doppelt zu

Feudingen. Sowohl eine Zahnarztpraxis als auch eine Tankstelle waren in ein und derselben Nacht Ziel von Banditen, die nicht nur Sachschaden verursachten.

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Feudingen gleich zweimal zugeschlagen. Das teilt die Polizei jetzt mit. In der Sieg-Lahn-Straße brachen demnach die Täter in eine Zahnarztpraxis ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und hinterließen Sachschaden.

Ebenfalls in der Sieg-Lahn-Straße ereignete sich auch die zweite Tat. Gegen kurz nach drei Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Tankstelle. Im Inneren rissen die Unbekannten ein Regal von der Wand und entwendeten zahlreiche Zigarettenschachteln. Sach- und Beuteschaden werden von der Polizei auf einen mittleren, vierstelligen Betrag geschätzt.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, dass vor der eigentlichen Tat, gegen 1.30 Uhr, bereits eine BMW-Limousine im Bereich der Tankstelle zu sehen war, die offenbar die Tatörtlichkeit ausgekundschaftet hat. Zur Tatzeit stiegen die unbekannten Täter aus demselben Fahrzeug aus. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg bittet daher Zeugen, die Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug geben können oder in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 02751/909-0 zu melden.

