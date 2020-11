Feudingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der L719

Feudingen/Volkholz. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 719 zwischen Feudingen und Volkholz wurde ein 55-Jähriger schwer verletzt. Die Straße wurde gesperrt.

Am Mittwochabend ist es auf der Landstraße 719 zwischen Feudingen und Volkholz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 55-jähriger Polizeibeamter schwer verletzt wurde. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt.

Der Unfall ereignete sich kurz nachdem die Polizei am Einsatzort eintraf, nachdem ein bislang Unbekannter gegen die Leitplanke gefahren und anschließend vom Unfallort geflüchtet war. Der 55-jährige Beamte wollte diesen Unfall aufnehmen, sicherte die Stelle weiträumig ab und beleuchtete sie.

Als er die Bremsspur des Unfallfahrers messen wollte, fuhr ein 63-jähriger Mann aus Volkholz kommend in Richtung Feudingen. Er übersah den Polizisten. Der Beamte wurde auf der Motorhaube des Unfallwagens mehrere Meter mitgenommen, bevor er vom Fahrzeug fiel.

Der Polizeibeamte wurde dabei schwer verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe laut Polizeiaussagen aber nicht. Der 63-jährige Unfallfahrer wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger wurde hinzugerufen. Der Sachschaden am Unfallauto beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1000 Euro.

Neben dem Rettungswagen und der Polizei waren auch 19 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Rüppershausen und Feudingen im Einsatz.