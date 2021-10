Feudingen statt Weidenhausen: Unternehmen baut neue Halle

Feudingen. MS Montagetechnik hat jetzt seine neue Halle in den Unteren Espen in Feudingen eröffnet – nicht ohne einen Seitenhieb auf Bad Berleburg.

Neue Halle, neuer Name. Unternehmer Marco Sittler macht mit dem Umzug seiner Firma, die jetzt den Namen MS Montagetechnik GmbH trägt, nach Feudingen in den „Unteren Espen“ keine halben Sachen und teilt bei der Einweihung des neuen Standorts auch gegen Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann aus.

„Wie kommt man eigentlich dazu, mit 50 Jahren noch einmal eine Investition in Höhe von 2 Millionen Euro zu tätigen?“ eröffnete Marco Sittler in der neu gebauten Halle seine Ansprache an Mitarbeiter, Wegbegleiter, Architekten, am Projekt beteiligte Bauunternehmen. Mit 45 Mitarbeitern war MS Montagetechnik – zuvor bekannt als LP Montagetechnik GmbH – aus dem Industriepark Wittgenstein in Schameder nach Feudingen umgezogen – und hat so die Arbeitsstellen retten können, denn: Der Mietvertrag lief aus und Sittler stand vor einer existenziellen Frage. Was tun?

„Meine Frau fragte mich schließlich, warum ich nicht einfach neu baue. Nach einer schlaflosen Nacht habe ich schließlich meinen Architekten Udo Weber angerufen und ihm gesagt ,Lass uns eine neue Halle bauen’.“ Nun musste also ein passendes Grundstück gefunden und die Halle geplant werden. „Es war ein sportliches Vorhaben, das wir in dieser kurzen Zeit umsetzen wollten.“

Weidenhausen ins Auge gefasst

Bald fasste Sittler Weidenhausen in Bad Berleburg als neue Heimat für sein Unternehmen ins Auge und es wurden Gespräche geführt. „Ich bin gebürtiger Wittgensteiner und wäre sehr gerne nach Weidenhausen gegangen“, so Sittler. Doch: Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg passte nicht mit den Vorstellungen der neuen Halle zusammen. „Bernd Fuhrmann will dort eine nachhaltige Bauweise in Holz“, so Sittler kopfschüttelnd. Sein Unternehmen musste sich also unverrichteter Dinge wieder aus Weidenhausen zurück ziehen. „Bis heute ist an dieser Stelle noch nichts passiert“, so Sittler.

Marco Sittler berichtete vom Weg des Unternehmens nach Feudingen. Foto: Lisa Klaus / WP

Kurzfristig musste also ein neuer Platz gefunden werden. Der Betriebsrat hatte die rettende Info parat: In den „Unteren Espen“ in Feudingen sei noch Platz. Und so stellte Udo Weber einen Antrag an die Stadt, woraufhin Klaus Preis Kontakt aufnahm. Und dann ging es schnell, ein Treffen mit Preis fand statt, drei Tage später traf man sich zu einer Ortsbesichtigung vor Ort mit den zukünftigen Nachbarn und politischen Vertretern. „Innerhalb einer Stunde hatten wir eine Einigung“, blickte Sittler zurück.

Nach der Entscheidung des Rates konnte das Grundstück gekauft werden – am 30. April 2021 wurde die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt und mit dem Bau konnte begonnen werden. Am Freitag nun konnte Halle mit einem bayrischen Abend – Musik kam von den Original Oberlahntaler Musikanten – eingeweiht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein