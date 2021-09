Feudinger Firma amtec a.b.t. feiert besonderes Jubiläum

Feudingen. Der Bauhof Lahnthal-Wetter-Cölbe hat den 1000. Thermo-Container bei amtec in Auftrag gegeben. Die Firma spendet 1000 Euro für gute Zwecke.

Eintausend steht in großen Ziffern auf dem orangefarbigen Container in einer Freudinger Produktionshalle. Es ist jene der Firma amtec a.b.t., die nun ein ganz besonderes Jubiläum feierte. Der Interkommunale Bauhof Lahntal, Wetter und Cölbe hatte die 1000. Anfrage für einen Thermo-Containter gestellt. Für den Feudinger Betrieb ein besonderer Moment, der nun vor Ort in kleiner Runde gefeiert wurde, als der Container abgeholt wurde. Und nicht nur der – auch eine Spende in Höhe von 1000 Euro, die amtec a.b.t. für gute Zwecke spendet.

Die Spende

Wohin die Spende geht – das durfte der Auftraggeber entscheiden. „Wir wollten, dass das Geld auch hier in NRW bleibt, daher gehen die 1000 Euro in einen Fond für die Hinterbliebenen der Feuerwehrleute, die bei der Flut ums Leben gekommen sind“, so Dr. Jens Ried, Bürgermeister der Gemeinde Cölbe und Verbandsvorsitzender des interkommunalen Bauhofs Lahntal, Wetter und Cölbe. Für den Bauhof ist es der erste Thermocontainer aus Feudingen. Vor einem guten halben Jahr ist Bauhof-Mitarbeiter Gunar Ochs auf die Firma aufmerksam geworden. „Wir wollten die Straßen-Untermalung verbessern und da ist heißer Asphalt am besten“, erklärt Dr. Ried. Und Gunar Ochs wurde fündig.

Er stieß auf die Feudinger Firma. „Uns ist es wichtig, die Produkte vor Ort zu kaufen. Daher schauen wir, dass die Firmen in der Nähe sind. Dies hat auch den Vorteil, dass wir den Ansprechpartner ebenfalls vor Ort haben.“ Insgesamt drei Tonnen heißer Asphalt passen in den Container, der noch am Dienstag mit zum Interkommunalen Bauhof gefahren wurde. 650 Kilogramm wiegt der Container im leeren Zustand. Der Vorteil? „Ich kann mit der Box einen ganzen Arbeitstag den heißen Asphalt verarbeiten“, so Ochs.

Und auch Geschäftsführer Norbert Nadler freut sich über das Firmenjubiläum. „Wir haben mittlerweile die 1000er-Marke geknackt, aber es war die 1000. Anfrage zu einem Auftrag und das wollten wir mit einer kleinen Spende feiern. Unser Betrieb verbindet traditionell das Erreichen von für uns besonderer Produktziele mit Spenden an wohltätige Zwecke“, so Nadler.

Die Firma

Vor zehn Jahren hatte Nadler die Firma amtec gegründet. Neu aber war die Straßenbaubranche für ihn nicht. „Wir kommen aus dieser Branche und haben schon einige Erfahrungen im Straßenbau“, sagt der Geschäftsführer der Feudinger Firma, der stolz auf die Entwicklung der vergangenen Jahre ist. „Wir haben einiges erreicht und auch unsere Mitarbeiter sind stolz auf ihre Arbeit. Wir sind alle zusammengewachsen und ich möchte hier auch nicht mehr weg.“ Ursprünglich kommt die Familie aus dem bayerischen Pfaffenhofen, bevor sie ins Wittgensteiner Land kamen. „Hier passt einfach alles – das Miteinander mit den Mitarbeitern, den Lieferanten und Co.“, zeigt sich Norbert Nadler zufrieden.

„Wir sind stolz auf unseren Verkaufserfolg. Das ist für uns auch eine große Bestätigung für das Know-how und die Leistungsfähigkeit unseres Betriebes.“ Vor allem Kabel- und Tiefbaukunden rüsten laut Nadler derzeit Thermocontainer auf. „Das bedeutet für die Einbaupraxis im Straßenbau, dass der Asphalt von der Mischanlage an die Baustelle mit den besonders isolierten Behältern angeliefert werden kann – und zwar ohne Temperaturverlust. Das Mischgut kann so jederzeit heiß genug eingebaut und ausreichend verdichtet werden“, teilt das Unternehmen mit.

Weitere Informationen gibt es unter www.amtec-abt.de.

