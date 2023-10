Feuer auf dem Bauernhof: Sohn kann Schlimmeres verhindern

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Einbauküche am Stallgebäude des Bauernhofes gebrannt hatte.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 14 Uhr mit dem Stichwort „Feuer 5“ zu einem Bauernhaus in Bernshausen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Einbauküche am Stallgebäude des Bauernhofes gebrannt hatte.

Durch das geistesgegenwärtige Eingreifen des Sohns, der mit einem Pulverlöscher Schlimmeres verhindern konnte, war das Feuer schnell unter Kontrolle, erklärte vor Ort Maik Hobrath, stellvertretender Stadtbrandinspektor in Bad Laasphe. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren insgesamt 74 Rettungskräfte mit Polizei und Rettungssanitätern sowie Löschzug 1 Bad Laasphe, Löschzug 2 Banfe und die Löschgruppe Feudingen und Rüppershausen. Mit dabei waren zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Berleburg und Siegen.

