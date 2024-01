Ein Heimrauchmelder hat eine Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus in Birkelbach gemeldet. Schuld war aber wohl die Wetterlage, die den Rauch durch den Kamin zurück ins Haus drückte.

Blaulicht Feueralarm in Birkelbach: Rauch löst Melder in Wohnhaus aus

Birkelbach Freiwillige Feuerwehr aus Erndtebrück, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagnachmittag im Einsatz.

Der Heimrauchmelder hat genau das gemacht, was er soll. Er hat in einem Einfamilienhaus am Samstagnachmittag Alarm geschlagen. Gegen 14.30 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück, der DRK-Rettungsdienst und die Polizei zu einem Haus an der Straße „Im Streitplatz“ gerufen. Weil ein Wohnhausbrand möglich war, waren Feuerwehreinsatzkräfte aus Birkelbach, Birkefehl, Womelsdorf, Schameder und Erndtebrück mit dem Stichwort „Feuer 4“ alarmiert worden. Während die Einsatzkräfte einen Löschangriff aufbauten, konnte ein Erkundungstrupp schnell Entwarnung geben.

Ein Heimrauchmelder hat eine Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus in Birkelbach gemeldet. Schuld war aber wohl die Wetterlage, die den Rauch durch den Kamin zurück ins Haus drückte. Foto: Matthias Böhl

Die Wetterlage hatte dazu geführt, dass der Rauch durch den Kamin wieder in die Wohnräume zurückgedrückt wurde. Dort löste dann der Heimrauchmelder vorschriftsmäßig aus. Es blieb beim Schreck: Zum Glück war es kein Feuer und es wurde auch niemand durch Rauchgase verletzt.

