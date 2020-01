Bad Berleburg. Der Löschzug 1 der Berleburger Feuerwehr kann sich über eine aktive Jugend und zwei Fahrzeuge freuen, die bald in den Dienst gestellt werden.

Feuerwehr Bad Berleburg: Löschzug 1 mit starker Jugendwehr

„Man darf nur nicht stehen bleiben, man muss immer weitermachen!“ – mit diesen ermutigenden Worten startete Jens Schmitt, Führungskraft des Löschzuges 1 Bad Berleburg, in die Jahresdienstversammlung 2020. Am Samstagabend trafen sich die Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges 1 sowie die Ehrenabteilung und die Jugendfeuerwehr zur geplanten Jahresdienstversammlung 2020 im Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt.

Mitglieder und Einsätze

Die aktive Bereitschaft des Löschzuges 1 verließ das Jahr 2019 mit 39 Kameradinnen und Kameraden, darunter sind 25 Kameradinnen und Kameraden atemschutztauglich. Die Jugendfeuerwehr des Löschzuges 1 ging mit 14 Kameradinnen und Kameraden aus dem Jahr 2019. In der Ehrenabteilung befanden sich zum Jahresende 13 Kameraden.

Der Löschzug 1 Bad Berleburg hatte im vergangenen Jahr 94 Einsätze über ihren digitalen Meldeempfänger bekommen. Dazu kamen drei weitere Einsätze, die schriftlich Angeordnet wurden. Diese insgesamt 97 Alarmierungen gliederten sich wie folgt:

24 Brandeinsätze

15 technische Hilfeleistungen

2 Einsätze aus dem Bereich ABC (Gefahrgut)

17 Einsätze durch bestimmungsgemäße Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen

29 Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen ohne erkennbaren Grund

2 Sonderlagen

Die Freiwillige Feuerwehr des Löschzuges 1 Bad Berleburg traf sich im vergangenen Jahr 45 mal zu Dienstabenden in Theorie und Praxis. Hierbei wurden verschiedenste Themen behandelt, die für den Feuerwehrdienst von großer Bedeutung sind. Es wurden viele kleine Übungen durchgeführt, die meistens sehr realistische Szenarien darstellten. Eine Alarmübung fand im November am Hagebaumarkt statt, sicherlich ein Highlight für die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner des Zuges 1.

Zudem durfte die Feuerwehr Bad Berleburg Zug 1 im Jahr 2019 ein neues Einsatzfahrzeug begrüßen. Ein Mittleres Löschfahrzeug – kurz MLF – löste das alte Löschfahrzeug der Stadt ab und bietet den Kameraden nun ein neues, modernes Einsatzfahrzeug.

Beförderungen

Klaus Langenberg, Leiter der Feuerwehr in Bad Berleburg, hatte die große Ehre, die Beförderungen am Samstagabend zu übernehmen. Hierbei wurde ein Kamerad zum Feuerwehrmann befördert und gleich vier Kameraden zum Oberfeuerwehrmann.

„Die Beförderung zum Feuerwehrmann ist meines Erachtens nach die wichtigste von allen, weil man damit in der Feuerwehr angekommen ist. Man hat seine Grundausbildung absolviert und ist somit berechtigt, an Einsätzen teilzunehmen. Die Beförderung zum Feuerwehrmann bietet die Grundlage für die ganze Feuerwehrzeit eines Kameraden“, so Klaus Langenberg. Im gleichen Atemzug durfte Kamerad Laurence Dörr nach vorne gehen und seine Beförderung entgegennehmen. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Michael Chitamurov, Kim-Simon Kernig, Felix Meinecke und Jan-Steven Schenk ernannt.

Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr startete in das Jahr 2020 mit 14 Jugendlichen. Im vergangenen Jahr hatte die Jugendfeuerwehr 20 praktische Dienste verrichtet, in denen viele Themen rund um das Feuerwehrdasein behandelt wurden. Dazu hatten die Jugendlichen 18 Mal die Chance, Dienstsport in der Salzmannschule durchzuführen.

Eines der Highlights im vergangenen Jahr war zum einen der Empfang des neuen Einsatzfahrzeuges. Im Rahmen hierfür fand auch ein Tag der offenen Tür statt, bei dem sich die Jugendfeuerwehr unteranderem mit einer Schauübung beteiligte. Auch bei der Jugendfeuerwehr-Übung in Raumland nahm die Jugendfeuerwehr des Zuges 1 teil. Doch das größte Highlight war für die Jugendlichen eindeutig der Ausflug an die Nordsee. Im Mai ging es für die Jugendlichen mit zwei gefüllten MTFs nach Bensersiel. Dort wurde unteranderem eine Wattwanderung gemacht und das Feuerwehrmuseum in Jever besichtigt.

Außerdem ist die Jugendfeuerwehr des Zuges 1 seit dem vergangenen Jahr auch auf der Plattform Instagram aktiv. Unter dem Namen „jfw_berleburg_lz1“ posten die jungen Feuerwehrleute Fotos und Videos, die einen Eindruck von ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten vermitteln.

Ausblick

Die Feuerwehr Bad Berleburg empfängt Ende des Monats ein neues Hubrettungsfahrzeug von der Firma Rosenbauer. Außerdem sollen die Feuerwehrleute ein neues, modernes Drehleiterfahrzeug bekommen, das sie sich derzeit noch von den Kameraden aus Neunkirchen ausleihen.

>>> LEISTUNGEN UND EHRUNGEN