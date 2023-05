Feuerwehr Erndtebrück bekommt neuen Einsatzleitwagen

Erndtebrück. Es ist dringend erforderlich, dass der Erndtebrücker Einsatzleitwagen ausgetauscht wird. Das neue Gefährt kann jetzt angeschafft werden.

Ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück kommt – im Mai gab der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit seinem Beschluss grünes Licht für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens. Der bisherige ELW ist aus dem Jahr 2008 und musste nach Empfehlung des Brandschutzbedarfsplanes der Gemeinde (2019-2023) ausgetauscht werden. Dies ist dringend erforderlich, da die Technik in dem Fahrzeug angepasst werden muss, macht die Gemeindeverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung deutlich.

Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück werden künftig einen ELW der Marke Volkswagen „Crafter 35 HD 4motion“ fahren können. Die Anschaffung wurde über die Kommunalagentur beauftragt. „Ich freue mich sehr, dass wir nun den Auftrag freigeben konnten und die Anschaffung des ELW realisieren können. Die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden leisten einen so wichtigen Beitrag für die Sicherheit in unserer Gemeinde, daher sollten auch die Fahrzeuge auf einem möglichst aktuellen Stand sein, um die Einsätze optimal durchführen zu können“, so Bürgermeister Henning Gronau.

Auch der Leiter der Feuerwehr, Karl-Friedrich Müller, begrüßt den Schritt: „Mit dem Austausch des Einsatzleitwagens haben wir dem Brandschutzbedarfsplan Sorge getragen. Daher bedanke ich mich bei allen Entscheidungsträgern im Namen aller Einsatzkräfte. Das ist eine gute Investition für die Sicherheit und für die Zukunft in unserer Gemeinde.“Der Einsatzleitwagen dient der Führung und Koordination von taktischen Einsätzen der Feuerwehr Erndtebrück. Mit dem ELW wird die Einsatzführung unterstützt und dient als Führungsfahrzeug der Feuerwehr Erndtebrück. Hierüber wird die Verbindung zur Leitstelle und zu den taktischen Einheiten vor Ort geführt. Der ELW ist ein wichtiger Bestandteil der Alarm- und Ausrückeordnung der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück.

