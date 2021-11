Eine ausgelöste Brandmeldeanlage rief am Montagmittag die Feuerwehr auf den Plan. Ursache war ein Kleinbrand von Astwerk.

Feuerwehr Feuerwehr: Kleinbrand löst Meldeanlage in Schameder aus

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage rief am Montagmittag die Feuerwehr auf den Plan. Gegen 11:30 Uhr hatte die Anlage eines Industriebetriebes auf der Melbacher Höhe ausgelöst, die Mitarbeiter alarmiert und die Brandmeldung an die Kreisleitstelle der Feuerwehr in Siegen geleitet. Die Anlage hatte den Brand im Bereich einer Trafostation lokalisiert.

Die eintreffenden Wehrleute bemerkten zwar Brandgeruch, konnten aber zunächst keine Ursache feststellen. Schließlich wurden sie auf einem weiter entfernt liegenden Kleinbrand von Astwerk aufmerksam. Der Rauch dieses Feuers hatte sich ausgebreitet und war durch die Lüftungsschlitze in den Betrieb gezogen.

Nach Ablöschen des Kleinbrandes konnte die Brandmeldeanlage zurückgesetzt werden. Im Einsatz waren der Zug 3 der Feuerwehr Erndtebrück mit den Löschgruppen Balde und Schameder sowie die Drehleiter des Zuges 1. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

