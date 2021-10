Feuer Feuerwehr rückt zu Ejot in Bad Laasphe aus

Bad Laasphe. Im Traforaum der Verbindungstechnik hatte der Rauchmelder am Samstagabend ausgelöst.

Feuer 4 bei Ejot Verbindungstechnik in Bad Laasphe – so lautete am Samstagabend um 21.07 Uhr das Einsatzstichwort für die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Rauchmelder hatte Alarm ausgelöst und es roch verraucht, teilte vor Ort der Pressesprecher mit.

Der Rauchmelder aus dem Traforaum sei es gewesen, der gemeldet hatte. Die Feuerwehrleute hatten den Raum geöffnet, wo aber keine Erkenntnis über die Ursache gewonnen werden konnte. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrleute, vor Ort waren auch 4 Mitglieder des Rettungsdienstes, die schon vor Beendigung des Einsatzes wieder abfahren konnten.

Die Alarmstufe Feuer 4 wurde vorsichtshalber ausgelöst, da bei Eintreffen vor Ort noch unklar war, wie sich die Sachlage verhält.

