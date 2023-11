Am Samstagnachmittag ragte ein Teil einer Baumkrone auf die Bundesstraße und sorgte so für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Unwetter Feuerwehreinsatz in Holzhausen: Baum ragt auf B 62

Holzhausen. Am Samstagnachmittag ragte ein Teil einer Baumkrone auf die Bundesstraße und sorgte so für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Noch während die Feudinger Kameraden am Samstagnachmittag beim Verkehrsunfall im Einsatz waren, ging für die Kameraden, die noch im Gerätehaus waren, der Melder erneut: Auf der Bundesstraße 62 in Holzhausen war durch den starken Wind ein Baum umgefallen und ein Teil der Krone ragte in die Fahrbahn Richtung Leimstruth. „Eigentlich brauchten wir nur eine Säge, aber wir haben keine dabei“, erklärte die Polizeistreife vor Ort.

Da der Baum insgesamt schon recht groß war, aber in der Böschung lag, konnte man ihn von Hand nicht von der Fahrbahn entfernen. Die noch im Gerätehaus Feudingen verbliebenen Kameraden kamen mit dem zweiten Fahrzeug zur Hilfe und konnten die Baumkrone schnell klein sägen und von der Fahrbahn ziehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein