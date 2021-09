Feuerwehrgerätehaus: Baumaßnahmen werden teurer, als gedacht

Erndtebrück. Die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Schameder wird teurer, als geplant. Der erste Bauabschnitt kostet rund 70 Prozent mehr.

Die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Schameder wird teurer als ursprünglich geplant. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage an den Rat der Gemeinde Erndtebrück hervor, der am Mittwochabend über den Sachverhalt diskutierte. „Wir sprechen hier aber nicht über das gesamte Gerätehaus. Es geht nicht um die Gesamtmaßnahme, sondern nur um die Auszahlungen, die dieses Jahr anstehen – also um den ersten Bauabschnitt“, erläuterte SPD-Fraktionschef Tim Saßmannshausen. Insgesamt sollen die Kosten für den ersten Bauabschnitt um rund 70 Prozent gestiegen sein.

Doch der Reihe nach. „Für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Schameder sind im Finanzplan 2021 an Auszahlung für Baumaßnahmen 339.800 Euro eingeplant, davon entfallen 75.000 Euro auf Planungsleistungen und 264.800 Euro auf Baukosten, wobei bei dem Haushaltsansatz 60.400 Euro an Eigenleistungen in Abzug gebracht wurden“, heißt es in der Mitteilungsvorlage an den Rat. Demnach sollten in diesem Jahr in einem ersten Bau-Abschnitt der Anbau der zukünftigen Fahrzeughalle sowie alle notwendigen Tiefbauarbeiten inklusive der neu herzustellenden Zuwegung erfolgen.

Anderswo Kosten einsparen

Laut Vorlage wurde im ersten Schritt „in den Losen ,Straßenbau Zufahrt’ und ,Hoch- und Tiefbau Anbau Fahrzeughalle’ die notwendigen Arbeiten ausgeschrieben, ausgenommen den für die Errichtung der Halle notwendigen Stahlbau. Zudem wurden die Leistungen zur Errichtung der notwendigen Stellplätze ausgeschrieben. Wie bereits in der entsprechenden Vorlage dargestellt wurde, beläuft sich das Angebot des mindestfordernden Bieters auf 291.891,02 Euro.“

Soweit, so gut. Doch nachdem eine öffentliche Ausschreibung für die Stahlbauarbeiten zunächst kein Ergebnis brachte, wurde eine „beschränkte Ausschreibung durchgeführt, an welcher zwei der fünf angefragten Unternehmen teilnahmen“. Resultat: „Die Angebotssumme des mindestfordernden Bieters beläuft sich auf 155.751,07 Euro. Die gesamten Baukosten des 1. Bauabschnitts, der im Jahr 2021 umgesetzt werden soll, belaufen sich somit auf 447.642,09 Euro und bedeuten gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 264.800,00 Euro Mehrauszahlungen von 182.842,09 Euro.“ Genau dies entspreche einer Kostensteigerung von 70 Prozent. Und diese Kosten fielen in 2021 in voller Höhe an, „da die für 2021 eingeplanten Eigenleistungen wohl überwiegend erst in 2022 erbracht werden können“.

„Wurde denn noch mal geprüft, wo man gegebenenfalls Kosten an anderer Stelle eingespart werden könnte?“, fragte Guido Schneider von der FDP. Denn: In der Mitteilungsvorlage steht, dass zurzeit geprüft werde, in welchem Umfang die Kosten gesenkt werden können, „etwa durch die Erbringung zusätzlicher Eigenleistungen bei den Pflasterarbeiten durch die Löschgruppe Schameder. Die möglichen Einsparpotenziale werden jedoch nur einen geringen Anteil an der Gesamtsumme haben.“ Weitere Kosten wie die für die Architektenleistungen und die Tragwerksplanung belaufen sich auf 53.719,78 Euro – plus weitere Kosten.

Weitere Planungen

Für das Jahr 2022 und den zweiten Bauabschnitt beträgt die Mitteleinplanung laut Mitteilungsvorlage 212.800 Euro. „Aufgrund der Unwägbarkeiten der aktuell insbesondere durch die weltweite Rohstoffknappheit bedingten Preissteigerungen in der Baubranche lässt sich nur schwer eine valide Prognose zur Preisentwicklung abgeben. Insbesondere im Bereich der Haustechnik sind jedoch gegenwärtig Kostensteigerungen gegenüber der ursprüngliche Kostenschätzung zu befürchten. Dies lässt sich jedoch erst nach einer weiteren Konkretisierung der Planung, welche zeitnah erfolgen soll, genauer beziffern“, heißt es weiter. „Wichtig für uns ist es vor allem zu schauen, wie wir zukünftig günstiger planen können, damit wir nicht in eine finanzielle Schieflage kommen“, sagt CDU-Fraktionschef Markus Killer. „Wir müssen schauen, was wir jetzt daraus lernen können.“

Laut Mitteilungsvorlage können die in diesem Jahr anfallenden überplanmäßigen Auszahlungen aus der angesparten Investitionspauschale aus 2020 gedeckt werden.

