Firma Berge Bau ehrt Jubilare und Gesellen

Zahlreiche Jubilare der Erndtebrücker Firma Berge Bau wurden jetzt schriftlich geehrt.

Balde. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Firma Berge Bau in diesem Jahr ihre traditionelle Veranstaltung zur Ehrung der Jubilare und der Gesellen sowie zur Verabschiedung der Ruheständler zum Jahresende absagen. Gemeinsam wollen sie diese Krise überwinden und freuen sich darauf, vielleicht schon im nächsten Jahr einige abgesagte Veranstaltungen nachzuholen. Die Ehrung der Jubilare und Gesellen sowie die Verabschiedung in den Ruhestand erfolgt erstmalig nur schwarz auf weiß und nicht live. Besondere Zeiten erfordern besondere Taten. „Gute und treue Mitarbeiter sind ein wahrer Segen für jedes Unternehmen,“ so Geschäftsführer Bernd Berge.

Ihr 40. Dienstjubiläum begingen 2020 Karl-Reinhard Frank, kaufmännischer Leiter; Wolfgang Daus,| Maurer; Volker Dreisbach, Vorarbeiter Hochbau;

25 Jahre bei der Firma Berge Bau arbeitet Matthias Stremmel, Kalkulator; Andreas Meister, Vorarbeiter; Sven Sonneborn, Vorarbeiter; Heidi Göbel, kaufmännische Angestellte; Holger Matschas, Vorarbeiter Tiefbau.

10. Dienstjubiläum begingen Jens Löcherbach, Immobilienfachwirt; Denise Dorn, kaufmännische Angestellte AMS; Marc Hentschel, Tiefbauer; Patrick Jansohn, Elektriker; Thomas Zacharias, Disposition Logistik; Matthias Heß, Projektentwicklung.

In den Ruhestand gingen Helmut Stöcker, Lkw-Fahrer und Bernd Koch, Bauleiter Tiefbau.

Die Gesellenprüfung 2020 legten Jan Philipp Dörnbach, Maurer und Michael Huske, Maurer, ab.