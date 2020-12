Flüchtlingsinitiative Bad Laasphe besucht Menschen

Bad Laasphe "Die Abstandsregeln ließen einen näheren Kontakt zwar nicht zu, aber es war schön mit vielen zumindest ein kurzes Gespräch zu führen."

Eigentlich gab es im Advent immer eine kleine Feier der Flüchtlingsinitiative Bad Laasphe für die Geflüchteten und ihre Kinder. In diesem Jahr war dies aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich und so wurden stattdessen kleine Geschenke an die Kinder der Geflüchteten verteilt. "Die Abstandsregeln ließen einen näheren Kontakt zwar nicht zu, aber es war schön mit vielen zumindest ein kurzes Gespräch zu führen. Auch die Emailadresse und die Handynummer der Flüchtlingsinitiative wurden verteilt und es wurde nochmals auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon hingewiesen, falls Hilfe benötigt wird", berichtet die neue Vorsitzende der Initiative Ingeborg Warratz.

Kontakt: Die neue Emailadresse lautet: fluechtlingsinitiative_bad.laasphe.web.de und die neue Handynummer ist 01573 788 5920