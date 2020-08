Forstamt: Gelbe Karte gegen Fehlverhalten im Wald

Das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein will künftig mit einer gelben Karte auf Regelverstöße im Wald aufmerksam machen

Es ist keine Verwarnung wie im Fußball, sonder ein Informationsblatt, dass sich durch seine Farbe abhebt.

Siegen-Wittgenstein. Das Coronavirus hat unser gesamtes Zusammenleben auf den Kopf gestellt, dies gilt auch für das Miteinander im Wald.

In der gesamten Bundesrepublik können die Forstämter und Waldbesitzer eine deutliche Zunahme des Erholungsverkehrs in den Wäldern feststellen. Viele Waldbesucher hat der Corona-Lockdown das erste Mal in den Wald getrieben, wodurch es vermehrt zu Konflikten verschiedenster Art kommt. Häufig entstehen diese Schwierigkeiten aufgrund von Unwissenheit, da vor allem die „neuen“ Waldbesucher nicht mit den Regeln, die im Wald herrschen, vertraut sind.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat sich das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein dazu entschieden, ein neues Instrument einzusetzen, um auf Regelverstöße aufmerksam zu machen – die gelbe Karte, wie man sie aus dem Sport kennt.

Die Karte wird von den Mitarbeitenden des Regionalforstamtes, wie von einem Schiedsrichter, bei Fehlverhalten im Wald verteilt. Besonders bei kleineren Verstößen, die durch offensichtliche Unwissenheit begangen wurden, soll die Karte zum Einsatz kommen.

Es handelt sich dabei nicht um einen leeren gelben Zettel, sondern um ein Faltblatt, welches die wichtigsten Regeln im Wald enthält und zur Informationsweitergabe dienen soll.

Das Regionalforstamt erhofft sich durch dieses neue Instrument ein geordneteres und problemloseres Miteinander im Wald, zum Wohle seiner Bewohner, seiner Besucher und der Natur.