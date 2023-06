Fort Fun mit neuer Yakari-Show - Wir verlosen Freikarten

Wittgenstein/Wasserfall. Die Redaktion hat jede Woche Freizeittipps für die Ferien. Diesmal geht es um einen Klassiker: Fort Fun - mit einigen neuen Attraktionen.

Auf ins Abenteuer! Zu den angesagtesten Orten für solche Abenteuer für die ganze Familie zählt seit Jahrzehnten der Freizeitpark „Fort Fun“ in Bestwig-Wasserfall. Was einmal mit einem Skilift und einem Reiterzentrum Ende der 1960er Jahre begann wuchs schnell. 1972 kam die erste große Rutschbahn – die damals längste der Welt dazu und ab 1976 kamen dann die Westernstadt und das Fort der US-Kavallerie dazu. Fort Fun war gegründet.

In der Zwischenzeit hat sich das Angebot des „Abenteuerlandes“ immer wieder verändert und vergrößert. Hier kommen der klassische Western-Themenpark und der Freizeitpark mit Fahrgeschäften zusammen. Und auch wer als Kind schon in Fort Fun war, kann jetzt ganz getrost auch die Kinder und Enkel mitnehmen und viele schöne Stunden erleben.

Neue Show

Neu ist in diesem Jahr die „Yakari-Erlebniswelt“. Sie setzt erneut Maßstäbe für Familienunterhaltung. Yakari ist kleinen und großen Besuchern vor allem aus Comicbüchern und durch die gleichnamige Zeichentrickserie auf KiKa bekannt. Insgesamt wird sich Yakaris Prärie über eine Fläche von 10.000 Quadratmetern erstrecken. Erste Abenteuer können schon in diesem Jahr auf der Schlauchboot-Wasserrutsche „Yakaris rutschige Wasserfälle“ und Pferdereitbahn „Kleiner Donners wilder Ritt“ erlebt werden.

„Wir freuen uns, unseren Besuchern und Besucherinnen eine neue Attraktion präsentieren zu können, die für Jung und Alt gleichermaßen ein Highlight darstellt. Mit der Yakari-Erlebniswelt tauchen unsere Gäste in die Geschichte des Sioux-Jungen ein und erleben aufregende Abenteuer in der Natur“, so Andreas Sievering, Geschäftsführer des Fort Fun Abenteuerland im Gespräch mit dieser Zeitung vor dem Saisonstart.

Kleien und große Abenteuer

Wer die kleinen und großen Abenteuer in Wasserfall sucht, muss übrigens kein schlechtes Gewissen haben: Auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt den Freizeitpark. So konnten bereits im letzten Jahr Pfandflaschen dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden. Auch im Rahmen der neuen Yakari Erlebniswelt, sind weitere ressourcenschonende Projekte in der Pipeline. So soll zum Beispiel Regenwasser so gut wie möglich aufgefangen, in die neue Schlauchboot-Wasserrutsche und von dort in einen großen, unterirdischen Tank weitergeleitet werden. Über diesen können auch die anderen Teiche und die Wildwasserbahn versorgt werden.

Neben Westernstadt und Fort locken auch zahlreiche aufregende Fahrgeschäfte. Foto: Fort Fun

„Yakari und das Fort Fun passen sehr gut zusammen“, erörtert Sievering. „Yakaris Botschaften, im Einklang mit der Natur zu leben, Freundschaften zu pflegen, mehr Zusammenhalt zwischen den Menschen anzustreben und im respektvollen Umgang mit den Tieren zu leben, entsprechen auch unserer Einstellung als weltoffener Freizeit- und Familienpark in der Natur. Unsere Gäste erwartet eine Symbiose aus der Natur des Sauerlandes und der Welt von Yakari“, verspricht der Geschäftsführer.

Bei der Gestaltung achtet der Freizeitpark daher auch darauf, dass hauptsächlich natürliche Materialien verwendet werden.

Weiterhin gibt der Erlebnispark bekannt, dass die Magic-Show „Secret Magic Club“ in die zweite Saison geht. Nach der gelungenen Premiere begeistern die beiden Magier MellowMagic und Till Frömmel auch dieses Jahr mit Zauberkunst der nächsten Generation: Holographische Video- und Projektionseffekte treffen auf handgemachte Magie und Tricks.

Eintrittspreise

Es gibt verschiedene Arrangements. Die Einzelkarte kostet 24,50 Euro. Kinder unter vier Jahren dürfen gratis mit in den Park. Darüber hinaus gibt es Gruppentickets für Ferienfreizeiten (18 Euro je Kind/19 pro Begleitperson), Schulen (16 Euro bis 100 Schüler, danach 15 und 19 Euro für Begleitpersonen), private Gruppen (22 Euro pro Person) oder Kindergeburtstage (18,50 je Kind und zwei erwachsene Begleitpersonen/ab sieben Personen. Das Geburtstagskind bis 15 Jahre ist gratis)

Öffnungszeiten

Der Park ist ab 10 Uhr bis in der Regel 17 Uhr geöffnet, in der Hochsaison (Juli und August) und an besonderen Tagen auch länger. Je nach Wetterbedingungen behält sich das Fort Fun vor, den Park auch vor 17 Uhr zu schließen.

Adresse für Navigationssystem

Fort Fun Abenteuerland, Aurorastraße 50, 59909 Bestwig

