Fotowettbewerb: Menschen in Bad Berleburg lieben die Wildnis

Bad Berleburg. Aus über 100 Einsendungen wurden drei Gewinner ermittelt. Jury und Stadt Bad Berleburg vergaben jetzt Preise für tolle Bilder im Fotowettbewerb.

Wie ein roter Faden zog sie sich durch die Beiträge: die Wildnis von Bad Berleburg. Fast 100 Bilder sind beim Fotowettbewerb „Mein Lieblingsort in der Stadt der Dörfer“ eingegangen. Diesen hatte die Stadt Bad Berleburg zum Start ihrer Instagram-Seite ausgerufen. Klar ist: Lieblingsort der Menschen aus Bad Berleburg und ganz Wittgenstein ist das Naturparadies selbst.

Jury fiel Auswahl schwer

„Wir haben eine Vielzahl von Fotos erhalten, die die Schönheit unserer Stadt der Dörfer herausstellen. Beeindruckende Aufnahmen, die nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Gerade deshalb war es auch wirklich schwierig, eine Best-of-Auswahl zu treffen“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg war eines von insgesamt acht Jurymitgliedern, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Bad Berleburg sowie den Redakteuren bzw. Journalisten Björn Weyand (Siegener Zeitung), Lars-Peter Dickel (Westfalenpost Wittgenstein) und Benedict Weinhold (Wittgensteiner Wochenpost). Die Punktevergabe erfolgte geheim. „Wir haben die Jury bewusst auf breite Basis gestellt, um ein möglichst objektives Ergebnis zu erhalten. Daher haben wir neben Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus ganz bewusst auch externe Expertise ins Boot geholt“, betonte Bernd Fuhrmann.

Idylle und Blütenpracht zugleich – dieses Motiv hat die Jury besonders überzeugt – das Siegerfoto beim Wettbewerb zum Start der Instagram-Seite der Stadt Bad Berleburg. Foto: Marco Stöcker / Stadt Bad Berleburg

Bis zum Schluss war es ein gut gehütetes Geheimnis, wer die Top-3-Fotografen sind. Das Siegerfoto stammt von Marco Stöcker. Der Wingeshäuser hat eine herrliche Sonnenblumen-Wiese auf dem Homberg in Wingeshausen fotografisch gekonnt in Szene gesetzt – eine Augenweide im wahrsten Sinne des Wortes. Die Plätze 2 und 3 belegen zwei Fotos aus der „Wildnis“. Wolfram Martin hat einen wilden Wisent an der Skulptur „Stein-Zeit-Mensch“ auf dem Waldskulpturenweg entdeckt – und sich damit den 2. Platz gesichert. Das Zusammenspiel von Kunst und Tierreich inmitten der Natur, das der Berghäuser festgehalten hat, hat die Jury überzeugt. Ebenso wie der Wisent im Wittgensteiner Winter. Andreas Wosch aus Hemschlar hat das Tier entdeckt und den Moment eines Zungenschlags festgehalten. Ein imposantes Bild, das einen der Könige der Wälder festgehalten hat.

Die Skulptur „Stein-Zeit-Mensch“ trifft Wildnis – das Bild von Wolfram Martin schafft es beim Fotowettbewerb auf den 2. Platz. Foto: Wolfram Martin / Stadt Bad Berleburg

Im Rahmen einer Siegerehrung erhielt das Trio jetzt seine Preise: Eine nachhaltige Tasche aus der Stadt der Dörfer, gefüllt mit ausschließlich fairen und nachhaltigen Produkten: Bio-Fairtrade-Kaffee von der Kaffeerösterei in Girkhausen, Trinkhalme aus Glas der Marke „Chinchilla“ aus Bad Berleburg sowie einen Tragekorb mit Suppe und einen Kuchen von „Grobbels Handgemachtes“. Und „on top“ erhielt jeder der drei Sieger einen Gutschein für den Canon-Shop Achatzi aus Bad Laasphe. Martin Achatzi hatte die Gutscheine im Wert von 100 Euro (Platz 1), 50 Euro (Platz 2) und 25 Euro (Platz 3) kurzerhand für die drei besten Fotos des Wettbewerbs „Mein Lieblingsort in der Stadt der Dörfer“ zur Verfügung gestellt.

Im Bad Berleburger Winter braucht es ein dickes Fell – der Wisent hat es definitiv. Und das Foto von Andreas Wosch hat das Zeug zu Platz 3. Foto: Andreas Wosch Foto: Andreas Wosch / Stadt Bad Berleburg

Die Abstimmung war knapp, viele hochkarätige Fotos sind eingegangen. Diese Fotos wird die Stadt Bad Berleburg künftig für mediale Zwecke verschiedener Art verwenden – daher haben unter dem Strich alle Teilnehmenden gewonnen. Eine Auswahl der eingesandten Fotos im Rahmen des Wettbewerbs „Mein Lieblingsort in der Stadt der Dörfer“ wird die Stadt Bad Berleburg in der kommenden Zeit bei Instagram (www.instagram.com/stadtbadberleburg) sowie Facebook (www.facebook.com/stadtbadberleburg) veröffentlichen – ein regelmäßiger Blick in die sozialen Medien lohnt also allemal. Nach Registrierung können Interessierte den städtischen Seiten auch direkt folgen und verpassen auf diese Weise keinen Beitrag mehr.

