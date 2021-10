Frau Holle lässt es schneien – im Bad Berleburger Bürgerhaus

Das Wittener Kindertheater gastiert am 18. November mit dem Gebrüder-Grimm-Klassiker "Frau Holle" im Bad Berleburger Bürgerhaus am Markt.

Kulturgemeinde Bad Berleburg und Knax-Club der Sparkasse Wittgenstein laden alle Kinder ab vier Jahren ein, das Märchen live zu verfolgen.

Bad Berleburg. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater gastiert am Donnerstag, 18. November, um 15 Uhr im Bad Berleburger Bürgerhaus am Markt. Zum Märchenstück „Frau Holle“, dem Klassiker von den Gebrüdern Grimm, lädt die Kulturgemeinde Bad Berleburg und der Knax-Club der Sparkasse Wittgenstein alle Kinder ab vier Jahren ein.

Und darum geht’s: Eine Witwe hatte eine leibliche und eine Stieftochter. Die eigene Tochter hatte sie lieber, obwohl sie recht faul und die andere schön und fleißig war. Die Stieftochter musste ganz viel arbeiten: Sie saß jeden Tag am Brunnen und spann Wolle, bis ihre Finger bluteten. Eines Tages, fiel ihr beim Waschen die Spindel in den Brunnen. Das Mädchen erschrak und aus Angst vor der Wut der Stiefmutter sprang sie der Spindel hinterher in den Brunnen und wurde ohnmächtig. Als sie aufwachte, lag sie auf einer schönen Blumenwiese. Neben ihr stand ein Backofen, aus dem das Brot ihr zurief: „Hol mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst fertig gebacken.“ Und das Mädchen tat es. Als sie an einem Apfelbaum vorbeikam, und der ihr zurief „Schüttele mich. Meine Äpfel sind schon alle reif“, tat sie auch dies.

Karten gibt’s bereits im Vorverkauf

Schließlich kam sie zu einem Haus, aus dem eine Frau herausschaute. Die Frau rief ihr zu, dass sie sich nicht fürchten brauche. „Ich bin Frau Holle“, sagte die Alte, „Dir soll es gutgehen, wenn du bei mir bleibst und mir im Haus hilfst. Du musst nur mein Bett gut machen.“ So erfuhr das Mädchen: Wenn Frau Holle ihr Bettzeug ausschlägt, dass die Federn fliegen, dann schneit es auf der Welt! Das Mädchen wollte der Frau gerne helfen und blieb dort. Und wie es mit dem Märchen weitergeht, das erfahren die Besucher live auf der Bühne im Bürgerhaus am Markt.

Der Eintritt für Kinder beträgt 5 Euro, Erwachsene zahlen 7 Euro. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Information, Marktplatz 1a, Tel. 02751/9363-542 oder bei der Sparkasse Wittgenstein, Poststraße 15, Tel. 02751/922-0.

