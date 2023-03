Blaulicht Frauen aus Bad Laasphe bei Verkehrsunfall in Hessen verletzt

Hatzfeld/Eifa. An einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 253 zwischen Eifa und Frankenberg kommt es zum Zusammenstoß. Eine Frau wird schwer verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 im hessischen Eifa sind zwei Frauen aus Bad Laasphe verletzt worden.

Auffahrunfall

Die beiden Frauen waren mit ihrem VW-Tiguan aus Eifa kommend in Richtung Frankenberg gefahren, als es zu einem Auffahrunfall kam. Offenbar hatte ein Smart mit dem Kennzeichen aus dem Main-Kinzig-Kreis an einer Baustellenampel vor ihnen gehalten. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurden die beiden Frauen im Tiguan verletzt. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in eine Marburger Klinik gefahren werden.

Zur genauen Ursache gab es, ebenso wie zur Schadenshöhe, bislang noch keine weiteren Angaben.

Zwei Frauen aus Bad Laasphe wurden bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 253 bei Eifa verletzt. Foto: Matthias Böhl

