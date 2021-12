Frauenhilfe Berghausen spendet für das Abenteuerdorf

Berit Nolting, Lisa Hof, Angelika Klett und Renate Saßmannshausen überreichten an Silke Grübener (von links) in der Berghäuser Kirche eine 500-Euro-Spende der örtlichen Frauenhilfe fürs Abenteuerdorf Wittgenstein.

Berghausen. Einen großen Spendenscheck überreichte jetzt die Frauenhilfs-Vorsitzende Renate Saßmannshausen in der Berghäuser Kirche an Silke Grübener.

Denkt man an das Abenteuerdorf Wittgenstein, dann fallen einem zunächst einmal Kinder, Jugendliche und junge Leute ein, die in Unterrichts- und Ferienzeiten mit ihren Klassen und Kindergärten, ihren Kirchengemeinden und dem CVJM, mit ihren Arbeitgebern oder Universitäten eine gute Zeit in Wemlighausen verbringen. Aber auch die Wittgensteiner Frauenhilfen waren im vergangenen halben Jahr bei zwei kirchenkreisweiten Veranstaltungen zu Gast im Abenteuerdorf – und fühlten sich dort trotz aller Corona-Einschränkungen sehr wohl.

Die Berghäuser Frauenhilfe hat sich – vielleicht auch deshalb – dazu entschieden, das Abenteuerdorf finanziell zu unterstützen. Einen großen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro überreichte jetzt die Frauenhilfs-Vorsitzende Renate Saßmannshausen in der Berghäuser Kirche an Abenteuerdorf-Geschäftsführerin Silke Grübener.

Eigentlich war die Übergabe für eine Frauenhilfs-Stunde geplant, doch die aktuelle Corona-Situation führte dazu, dass die regelmäßigen gemeinsamen Treffen im örtlichen Gemeindehaus nun erst einmal wieder eingestellt worden sind. Deshalb waren zusätzlich neben Pfarrerin Berit Nolting bei der Übergabe aus der Frauenhilfe nur Lisa Hof und Angelika Klett dabei.

Dafür ist das Geld gedacht

Die Vier konnten so allerdings aus erster Hand von Silke Grübener erfahren, wofür das Geld verwendet wird: Im kommenden Jahr soll die Teichanlage im Abenteuerdorf mit naturnahen Spielgeräten und einem Weiden-Iglu erweitert werden. Dabei hilft die Spende weiter, für die sich die Abenteuerdorf-Geschäftsführerin herzlich bedankte. Und so kann Silke Grübener vielleicht den Frauen bei ihrem nächsten Besuch im Abenteuerdorf schon die fertigen Ergebnisse oder wenigstens die aktuellen Baufortschritte zeigen.

