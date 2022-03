Frauentag in Wittgenstein: Rote Rosen und Gleichberechtigung

Bad Berleburg. Schenkt Mann zum Weltfrauentag Blumen? Das sagen Wittgensteiner Floristin dazu. Die Politik ist ambitioniert in Sachen Gleichberechtigung.

Am 8. März ist internationaler Frauentag. Während der Tag in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist, kann er in Wittgenstein nicht mit dem Mutter- oder Valentinstag mithalten. Doch wie begeht Wittgenstein den Weltfrauentag? Schenkt Mann Frau Blumen – und wenn ja, welche? Oder ist es doch nur ein Tag wie jeder andere?

Größere Aufmerksamkeit für den internationalen Frauentag wünscht sich Roswitha Blaser, Inhaberin von „Blumen Claudy“ eher nicht. Sie lege selbst keinen Wert auf den Tag.

Machen Sie am internationalen Frauentag mehr Umsatz?

Roswitha Blaser: Ein bisschen mehr Umsatz als sonst machen wir schon. Geschäftlich ist es guter Tag für uns. Es kommen etwas mehr Kunden als an gewöhnlichen Werktagen in den Laden. Gerade diejenigen, die ursprünglich aus den Ostbundesländern stammen, besuchen uns an diesem Tag häufiger. Was die Verkäufe angeht, ist der Tag allerdings keinesfalls vergleichbar mit anderen Feiertagen wie Muttertag oder Valentinstag.

Welche Blumen sind denn gefragt?

Der Klassiker zum Weltfrauentag sind rote Rosen, die vor allem von Männern für ihre Frauen gekauft werden. Daneben verkaufen wir aber auch viele saisonale Blumen wie etwa bunte Frühlingssträuße oder Gestecke.

Wer kauft wem Blumen an diesem Tag?

Anlässlich des internationalen Frauentags sind unsere Kunden tatsächlich fast ausschließlich Männer. Zwar kommen jedes Jahr auch ein paar Frauen, aber verglichen mit der männlichen Kundschaft ist deren Anteil doch eher gering.

Wann verkaufen Sie denn sonst die meisten Blumen?

Unser verkaufsstärkster Tag ist ganz klar der Muttertag, relativ dicht gefolgt von Ostern auf Platz zwei. Eine umsatzstarke Zeit ist auch die Advents- und Weihnachtszeit, wobei sich der Anstieg in den Umsätzen in dieser Zeit je über mehrere Wochen verteilt.

Gleichstellung wagen

Lokale Bundestagsabgeordnete plädieren für mehr Gleichberechtigung

Der Internationale Frauentag ist ein wichtiger Tag für die Demokratie: die Gleichstellung von Frauen und Männern ist Fundament einer freien Gesellschaft“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Luiza Licina-Bode aus Bad Laasphe.

Ziel sei es: Gleichberechtigung über alle Gesetze, Vorhaben und Maßnahmen hinweg umzusetzen. Durch die Streichung des § 219 a aus dem Gesetzbuch sei sichergestellt, dass Frauen Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche haben. „Unsere Regierung stärkt so die reproduktive Selbstbestimmung, die medizinische Versorgungssicherheit und die Informationsfreiheit von Frauen“, erklärt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Laura Kraft aus Siegen. Eine Baustelle, sieht sie noch in der nach wie vor bestehenden Gender Pay Gap.

Denn solange Frauen für gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn erhielten, könne man nicht von Gleichberechtigung sprechen.

KOMMENTAR von Nadine Schmidt

Weltfrauentag: Brauchen wir den wirklich?

In einer idealen Welt würde ich ganz klar sagen – nein. In unserer hingegen – ja, absolut. Solange wir selbst im „progressiven“ Deutschland mit Gender Pay Gap, Sexismus und der Diskriminierung von Frauen in „Männerberufen“ zu kämpfen haben, führt der Weg zum gesellschaftlichen Sinneswandel erstmal über die Symbolik. Rosen zum Feiertag – ob von Mann, Freund oder einem Fremden in der Fußgängerzone sind nett; bleiben darf es dabei aber nicht. Denn wenn am nächsten Tag alles wieder beim Alten ist, ist der Geschlechtergerechtigkeit auf lange Sicht damit wenig geholfen.

