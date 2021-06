Freibad Feudingen ab Samstag, 12. Juni, geöffnet

Feudingen. Nach dem Wabach-Bad geht es auch in Feudingen wieder los. Das sind die Regeln für den Badbesuch.

Das Freibad in Feudingen startet am kommenden Samstag, 12. Juni, in die Badesaison 2021. Die letzten Vorbereitungsmaßnahmen und Reparaturarbeiten sind abgeschlossen, sodass einer Wiederaufnahme des Betriebs nichts mehr im Wege steht.

+++ So startet Wittgenstein in die Badesaison

+++ Gefährlicher Trend: Nichtschimmer

„Wir sind sehr glücklich, eineinhalb Wochen nach dem Wabach-Bad in Bad Laasphe nun auch unser zweites städtisches Freibad öffnen und den Menschen vor Ort damit ein weiteres Freizeitangebot unterbreiten zu können“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Volker Kohlberger. „Unser großer Dank geht einmal mehr an die fleißigen Mitglieder des Fördervereins Freibad Feudingen e.V. und an Reimar Badstübner, die in den vergangenen Tagen und Wochen wieder tatkräftig angepackt haben, um die Anlage für die neue Saison herauszuputzen.“

Besondere Corona-Regeln

Genau wie im Wabach-Bad gelten auch für den Besuch im Feudinger Freibad Corona-bedingt ein paar besondere Regeln. So kann die Anlage nur betreten werden mit einer vorherigen Anmeldung über das Online-Portal www.freibaeder-bad-laasphe.de. Täglich stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung: von 10.30 bis 15.30 Uhr und von 16.00 bis 19.00 Uhr. Pro Zeitfenster ist die maximale Besucheranzahl auf 200 Personen beschränkt.

Badetermine buchen

Eine Buchung ist höchstens drei Tage im Voraus möglich, um Dauerbuchungen zu vermeiden. Die Bestätigung, die nach erfolgreicher Buchung per E-Mail zugesandt wird, ist beim Besuch vorzuzeigen. Wer nicht die Möglichkeit hat, die Buchung selbst vorzunehmen, kann sich zu den Öffnungszeiten des Rathauses unter Tel. 02752/909-154 an die Stadtverwaltung wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen dann gerne die Buchung.

Diese Test werden benötigt

Mit Stand vom Dienstag, 8. Juni, ist auch noch die Vorlage eines negativen Corona-Tests nötig, um Zutritt zu erhalten. Es gelten Antigen-Schnelltests, die von einer anerkannten Teststelle durchgeführt wurden, oder Selbsttests, die von geschultem Personal beaufsichtigt und entsprechend bescheinigt wurden (beispielsweise in Firmen). Die Tests dürfen nicht älter sein als 48 Stunden.

Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Testpflicht ausgenommen. Ebenso benötigen vollständig genesene oder geimpfte Personen keinen Negativtest – sie müssen jedoch ihren Genesungsnachweis bzw. ihren Impfpass vorlegen. „Allerdings entfällt die Testpflicht nach der aktuellen Coronaschutzverordnung bei einer stabilen Kreisinzidenz unter 35. Es kann sehr gut sein, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein bis Samstag unter diese Marke rutscht und ein Test für einen Besuch in den Freibädern damit nicht mehr nötig ist, solange die Inzidenz nicht wieder über 35 steigt. Sollte es der Fall sein, dass keine Tests mehr nötig sind, werden wir darüber kurzfristig in der Presse, auf der städtischen Homepage www.stadt-badlaasphe.de und auf unserer Facebook-Seite informieren“, so Volker Kohlberger.

Eintrittspreise und Aktuelles

Im Bad selbst gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln und eine Maskenpflicht für alle Bereich außerhalb des Beckens. Genauere Informationen hierzu finden Interessierte auch auf der Internetseite www.freibaeder-bad-laasphe.de.

Es gelten folgende Tarife (in jedem Zeitfenster):

• Erwachsene: 3,00 Euro

• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schüler und Studierende: 1,50 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein