Veranstaltung Freitags in Bad Laasphe: Second Hand rockt den Wilhelmsplatz

Bad Laasphe. Mit der Coverband „Second Hand“ endet die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr. Die Veranstalter ziehen ein erstes Fazit.

Der Abschluss der Veranstaltungsreihe hätte für die Organisatoren wohl nicht besser laufen können: T-Shirt-Wetter, kühle Getränke und Livemusik lockten am Freitagabend zahlreiche Menschen auf den Bad Laaspher Wilhelmsplatz. Dort fand der vierte Abend von „Freitags in Bad Laasphe“ statt – zum letzten Mal in dieser Saison. Für die richtige Stimmung sorgte die Band „Second Hand“.

Die Coverband gibt es bereits seit 2004 – seitdem haben die Musiker bereits einiges erlebt und tourten durch ganz Deutschland, „von Borkum nach Freiburg, von Aachen nach Berlin“.

Am Freitagabend waren sie nun also in Bad Laasphe zu Gast und sorgten gleich zu Beginn ihres Auftritts für die ersten Tänzer auf dem Wilhelmsplatz – dem Ort, wo schon seit vielen Jahren die Veranstaltungsreihe stattfindet. Brauereichef Hans-Christian Bosch war sehr zufrieden mit dem Abend – und der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr. „Die Menschen haben Bock, gemeinsam hier ein paar Stunden zu verbringen“, sagte er, während er zufrieden in die Menschenmenge schaute. „Selbst bei den ersten beiden Abenden, als es wirklich viel geregnet hatte, kamen die Menschen und tanzten im Regen. Was will man mehr?“, freut er sich. „Die Hauptsache hierbei ist doch, dass die Menschen Spaß haben.“

Und wie heißt es so schön? Nach der Feier ist vor der Feier. So dürfen sich die Besucher schon jetzt auf eine Fortführung der beliebten Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr freuen. „Wir machen weiter“, so Bosch. Mit den ersten Bands, Vereinen und Behörden sei man bereits in ersten Gesprächen diesbezüglich.

