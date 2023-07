Musik & Unterhaltung „Freitags in Bad Laasphe“ startet in die neue Sommer-Saison

Bad Laasphe. Alle wichtigen Infos zu Anfangszeiten, Bands und Bierpreisen im Überblick. Der Vorverkauf für Pfandbecher und Getränke-Bons beginnt in Kürze.

Die beliebte Reihe „Freitags in Bad Laasphe“ geht in die nächste, mittlerweile 14. Runde. Motto diesmal: „Dämmerschoppen auf dem Wilhelmsplatz“, dem angestammten Ort des Geschehens. Wie gewohnt werden ab dem 21. Juli an vier Sommerabenden Bands dort auftreten – und fürs Bier zum geselligen Feierabend der Gäste ist natürlich gesorgt. Die Veranstalter erwarten rund 1000 Besucher pro Abend.

Riesenbedarf nach Geselligkeit

„Für Bad Laasphe ist das ein ganz wichtiger Termin“, sagt Hans-Christian Bosch, Geschäftsführer der Bosch-Brauerei – „vor allem, wenn das Altstadtfest jetzt dauerhaft Geschichte sein wird“. Da gebe es „einen Riesenbedarf nach Geselligkeit“. Das Zusammensein sei also das wichtige Thema bei „Freitags in“, betont Bosch – natürlich bei guter Musik. Aber eben auch bei guten Getränken und Köstlichkeiten von Uli Schneiders Foodtruck.

Beim Thekendienst wechselten sich diesmal dankenswerterweise der Förderverein Freibad Laasphe, der Chor Canticum Novum Wittgenstein, die Biker vom MTB Laasphe sowie die Harmonie-Chöre Wittgenstein aus Feudingen ab. Und dafür gebe es auch etwas für die Vereinskasse, so Bosch.

Ohne Frage ein Hort der Geselligkeit: die Musikabend-Reihe „Freitags in Bad Laasphe“. Foto: Ramona Richter

Becher-Vorverkauf ab 12. Juli

Bereits ab kommenden Mittwoch, 12. Juli, gibt es bei der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH (TKS) die Pfandbecher für die Getränke im Vorverkauf – wie im Vorjahr zu einem Preis von vier Euro, diesmal übrigens in Lila gehalten. Und die Pfandbons in Pink jeweils für ein 0,3-Liter-Getränk sind für jeweils 2,90 Euro zu haben – das sind zehn Cent mehr als im Vorjahr.

„Es gibt da eine gewisse soziale Komponente“, erläutert Brauerei-Chef Bosch zu den erwähnten Preisen. „Wir wollten es erschwinglich lassen.“ Im Übrigen komme es bei den Besucherinnen und Besuchern der Abende gut an, „die Becher im Vorfeld zu haben“, so TKS-Geschäftsführerin Signe Friedreich zur Idee vom Vorverkauf. Jeweils an den Abenden seien Becher und Bons aber auch an einem Stand auf dem Wilhelmsplatz zu haben.

Musikalisch Bewährtes im Angebot

Bei den auftretenden Bands setzen die Veranstalter auf Bewährtes: „Alle sind in den letzten 14 Jahren schon einmal hier gewesen“, sagt Sabine Kuhli vom Organisationsteam.

Wenn die Reihe „Freitags in Bad Laasphe“ auf dem Wilhelmsplatz am 21. Juli startet, bilden „The Beat Radicals“ aus dem Raum Koblenz/Westerwald den Auftakt für das Live-Open-Air. Die Musiker erzählen „eine rasante Geschichte der Beatmusik. Sie nehmen ihr Publikum mit auf eine große Zeitreise von den 60ern bis heute“. Und das bedeutet: „Drei Stunden lang die größten Beat-Klassiker aus fünf Jahrzehnten.“

Alle Abende von 18 bis 22 Uhr

Es folgen am 28. Juli „Grandmama’s Backside“ aus Erndtebrück. An sich sagt deren Slogan „Cover. Rock. Wittgenstein“ schon alles. Sie versprechen „ein musikalisch abwechslungsreiches Programm auf hohem Niveau – Billy Idol, Marius Müller-Westernhagen, CCR, Udo Lindenberg, David Bowie und viele weitere Rock-Größen werden auf jeder Veranstaltung gekonnt interpretiert.“ Aber nicht nur das.

Aufruf für 2024 Bereits jetzt ruft Brauerei-Chef Hans-Christian Bosch die heimischen Vereine dazu auf, „Freitags in Bad Laasphe“ im kommenden Jahr zu unterstützen. Zur runden 15. Ausgabe der Reihe wollen die Veranstalter aber auch ein bisschen größer feiern – und suchen deshalb auch heimische Nachwuchs-Bands fürs Programm.

Am 11. August kommen die „Belexes“ aus dem Raum Siegen. Bei ihnen „steht nicht nur einfach Covern im Vordergrund, sondern ,aus jeder Nummer etwas Eigenes machen’. Das Publikum wird auf eine Reise durch die Rock-Welt der 70er, 80er und 90er Jahre bis heute entführt.“ Ihr Credo: „...und was nicht rockt, wird rockend gemacht!“

Für den Abschluss sorgt am 18. August „Second Hand“ aus dem Raum Hagen. Bei ihnen zu hören ist „zeitloser Coverrock seit 2004“. Die Songliste reicht von Klaus Lages „1000 Mal berührt/Zoom“ über Van Halens „Jump“ und „Purple Rain“ von Prince bis hin zu „You shook me all nite long“ von AC/DC.

Alle vier Musikabende auf dem Wilhelmsplatz laufen jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Bildeten 2019 das Finale der elften Auflage von „Freitags in Bad Laasphe“: die „Belexes“. Foto: Wolfgang Thiel

