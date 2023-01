Freizeit-Tipp: Musical, Konzerte und Kinoabende

Siegen-Wittgenstein/Sauerland. Die Schneekönigin trifft auf Krimi-Komödie: Freizeit-Tipp für Wittgenstein und Umgebung für den Zeitraum vom 6. bis 8. Januar.

Der Freitag steht vor der Tür und damit auch das Wochenende. Wir haben wieder ein paar Freizeit-Tipps für Sie zusammengestellt – für den Zeitraum vom 6. bis 8. Januar.

Mein persönlicher Tipp

Am kommenden Wochenende ist es im Wittgensteiner Land noch recht ruhig, was Veranstaltungen betrifft. Daher gibt es in dieser Woche ein paar Tipps aus den umherliegenden Kommunen. Und da ich noch ein wenig im Weihnachtsmodus bin, ist mein persönlicher Tipp das Winterdorf in Winterberg, welches von 11 bis 21 Uhr geöffnet hat. Und als absoluter Kino-Fan habe ich sogar einen zweiten Tipp für Sie: Ein Besuch im Residenzkino in Bad Laasphe – schön gemütlich im Sessel sitzen mit Popcorn und Nachos.

Für den kleinen Geldbeutel

Definitiv für den kleinen Geldbeutel sind Wanderungen. Wer am Samstag Bock auf eine etwas längere Tour hat, kann sich auf den Waldskulpturenweg begeben, sofern das Wetter mitspielt. Einfach mit dem Wandertaxi zum Startpunkt fahren und dann mit einem kühlen Getränk oder einem Glühwein im Rucksack die Aussichten genießen. Infos rund ums Wandertaxi gibt es unter www.waldskulpturenweg.de.

Für Kinder

„Die Schneekönigin – Das Musical für die ganze Familie“ findet bereits am Freitagnachmittag statt. Los geht es in der Siegerlandhalle in Siegen um 16 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.eventim.de.

Auf der Bühne

Ebenfalls aufgeführt wird „MordLust – die improvisierte Krimi-Komödie“ – und zwar im Alten Behring-Gutshof in Marburg. Los geht es am Freitag und am Samstag jeweils um 20 Uhr.

Und auch Ina Müller und Band starten am Samstag um 20 Uhr – in der Siegerlandhalle. Infos dazu finden Sie auf www.siegen.de.

Mal was anderes

In Winterberg trifft sich in den kommenden Tagen beim BMW IBSF Bob und Skeleton Weltcup die Weltelite. „Die Zuschauer können sich auf ein exzellentes, knackiges Eis-Event freuen“, verspricht der Veranstalter. Infos zu den Tickets gibt es unter www.veltins-eisarena.de/.

Falls Sie ebenfalls einen Tipp zu den hier genannten Kategorien haben, oder eine Veranstaltung planen, geben Sie uns doch einfach kurz Bescheid – via Mail an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de. Dann können wir Ihren Tipp mit in die Liste aufnehmen.

