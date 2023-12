Freizeittipp: Fünf Adventsmärkte locken nach Wittgenstein

Wittgenstein Glühwein, Livemusik und Workshops: Am Wochenende, 8. bis 10. Dezember, wird in der Region wieder einiges geboten.

Adventsmärkte, Livemusik und Wanderspaß: Am Wochenende, 8. bis 10. Dezember, ist in und um Wittgenstein wieder einiges los. Hier kommen unsere Freizeittipps.

Mein Tipp für euch

Zur Adventszeit gehören Weihnachtsmärkte einfach dazu. Der Erndtebrücker Weihnachtsmarkt rund um die evangelische Kirche findet sowohl Samstag als auch Sonntag statt. Der Weihnachtsmarkt mit Herz, wie ihn die Feudinger nennen, findet am Samstag statt - ebenso der Weihnachtsmarkt in Niederlaasphe. Damit nicht genug, denn auch in Arfeld wird es am Samstag vorweihnachtlich - mit einigen Neuerungen. Zum ersten Mal hingegen bietet in Sassenhausen die Familie Henk auf ihrem Feltes-Hof einen Weihnachtsmarkt an - und zwar am Sonntag. Und auch die Weihnachtstreffs in Bad Berleburg laden zum Verweilen am Wochenende ein.

Viel Spaß für die ganze Familie

Wem es am Wochenende draußen zu kalt ist, kann einen entspannten Kinonachmittag im Residenz-Kino-Center oder aber im Neuen Capitol verbringen oder wie wäre es mit Spiel-Spaß in der Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg?

Im Rampenlicht

Am Freitagabend wird es in der Weidenhäuser Marienkirche wieder musikalisch. Die Sängerinnen und Sänger vom Chor Arion laden ab 18.30 Uhr zum Konzert ein. Am Sonntag findet um 18 Uhr mit „Swinging Christmas“ ein Konzert mit dem Hinterland Jazz Orchestra im Haus des Gastes in Bad Laasphe statt.

Sporthighlight der Woche

Am Samstag, 18 Uhr, lädt der Verein Freudenberg WIRKT gemeinsam mit den Nachtwächtern wieder zu einer unterhaltsamen abendlichen Führung durch die Freudenberger Altstadt ein. Eine Anmeldung ist erforderlich: www.freudenberg-wirkt.de.

Mal was anderes

Am Sonntag, 15 Uhr, besteht die Möglichkeit für Cocktail-Liebhaber an einem weihnachtlichen Cocktail-Workshop in der 360° Bar&Lounge in Marburg teilzunehmen. Tickets unter: www.vilavitamarburg.de.

