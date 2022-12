Freizeittipp: Silvesterpartys, Rodeln und lange Saunanacht

Am Samstag wird in Wittgenstein gefeiert: Gleich mehrere Silvesterpartys finden in diesem Jahr statt.

Wittgenstein. Was ist los in Wittgenstein und Umgebung? Wir haben wieder einige Veranstaltungstipps für das letzte Wochenende in 2022.

Kino, Rodeln und Silvesterlauf: Das Wochenende naht – und damit ist es wieder Zeit für unseren wöchentlichen Freizeittipp für die Tage Freitag, Samstag und Sonntag (30. Dezember bis 1. Januar). Und da es kein gewöhnliches Wochenende ist, darf ein Party-Tipp für den anstehenden Silvesterabend natürlich nicht fehlen.

Mein persönlicher Tipp

Tja, was soll ich sagen: Zum Abschluss eines Jahres gehört natürlich eine Party dazu. Die Silvesterparty in der Fest- und Kulturhalle Berghausen startet ab 19.30 Uhr unter dem Motto „4 Jahreszeiten“. Ebenfalls gefeiert wird am Samstagabend mit DJ Diesel im Rumilingene-Haus. Beginn ist um 19.30 Uhr und Einlass ist ab 19 Uhr. Essen und Getränke sind „all inclusive“. Und auch in der Wisent Hütte in Wingeshausen gibt es ab 19.30 Uhr einen Silvesterabend mit großem Buffet, Tischfeuerwerk und Mitternachts-Snack.

Sportliches Highlight

Wer sich in diesem Jahr noch einmal auspowern möchte, kann dies am Samstag beim Silvesterlauf an der Obernautalsperre tun. Infos zur Anmeldung gibt es unter www.cvjm-siegerland.de/website/de/sl/veranstaltungencvjm-silvesterlauf@t-online.de.

Für Familien mit Kindern

Wie wäre es denn mal wieder mit einem Familiennachmittag – bzw. -abend im Kino? Im Bad Laaspher Residenzkino läuft am kommenden Freitag unter anderem „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ und „Avatar: The Way of Water“.

Mal was anderes

Im benachbarten Winterberg findet am Freitagabend (19 bis 21.30 Uhr) eine abendliche Wanderung mit Rodelspaß statt. Ausgerüstet mit Laternen geht es durch die nächtlich-winterliche Landschaft. Am Ziel angekommen wartet eine Naturrodelbahn des Skigebietes Postwiese in Neuastenberg im Flutlicht. Bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht, gibt es zum Aufwärmen noch einen heißen Glühwein oder Kakao. Eine Anmeldung ist bis zum Vortag, 16.30 Uhr, bei der Tourist Information Winterberg (02981 92500) oder der Tourist Information Hallenberg (02984 8203) möglich.

Wellness

Entspannen können Sie sich bei der langen Saunanacht im Bad Berleburger Rothaarbad. Hier erleben Sie viele Spezialaufgüsse, Snacks und Erfrischungen. Die langen Saunanächte stehen jeweils unter einem bestimmten Motto. Die letzte Saunanacht in diesem Jahr lautet daher „Der Countdown läuft...“. Weitere Informationen, unter anderem zu den Preisen, gibt es unter www.rothaarbad.bad-berleburg.de.

Musik

Am Freitag findet um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Hilchenbach ein außergewöhnliches Konzert der Gruppe „The Gregorian Voices“ statt. Das Programm lautet „Gregorianik meets Pop - Zur Weihnachtszeit“ und wurde von den Konzertbesuchern bereits begeistert gefeiert. Von mystischen Klängen ist hierbei die Rede. Wer sich vorab einen Eindruck verschaffen möchte, findet einige Videos auch auf YouTube. Weitere Informationen rund um die Tickets gibt es unter www.hilchenbach.de.

