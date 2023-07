Freizeittipps für Wittgenstein: Das sind unsere Top 6

Wittgenstein. Open-Air-Theater, Party oder eine spannende Nachtwanderung: Das sind unsere Top 6 der Freizeittipps für das Wochenende, 14. bis 16. Juli.

Schützenfest, Theater und ein sportliches Highlight warten am kommenden Wochenende, 14. bis 16. Juli, wieder auf euch. Und wir haben einige Tipps für euch gesammelt, was ihr an den Tagen machen könnt. Hier sind unsere Top 6.

Mein Tipp für euch

Am Freitagabend wartet an der Haflinger Hütte in Erndtebrück ein ganz besonderes Stück auf die Gäste: Ein Stück über eine friedliche Stadt, wo die Bürger ihren Pflichten nachkommen und jährlich dem Drachen eine Jungfrau opfern. Doch dann kommt Lanzelot und will den Drachen erschlagen – ganz zum Unbehagen der Bürger, die sich schon an den Drachen gewöhnt haben. „Der Drache“, basierend auf dem gleichnamigen dreiaktigen Stück von Jewgeni Schwarz, wird um 20 Uhr im Rahmen des Sparkassen-Open-Airs aufgeführt. Der Clou der Geschichte: „Es ist eine Parabel, die ursprünglich den Stalinismus kritisierte – jedoch auf jede Diktatur anwendbar ist und der Gesellschaft den Spiegel vorhalten will, ohne aber Lösungen zu bieten. Regisseur David „Dave“ Penndorf von der Theaterwerkstatt des Siegener Bruchwerk Theaters bringt dieses schwarzhumorige Stück nun auf die rollende Bühne – nach Erndtebrück“, schreiben die Veranstalter.

Viel Spaß für wenig Geld

Aber auch die Schützenfestsaison geht am Wochenende weiter. Die Schützen in Oberndorf laden daher von Freitag bis Sonntag zum Traditionsfest ein – in Berghausen wird am Samstag und Sonntag ordentlich gefeiert. Weitere Informationen zum genauen Festablauf gibt’s wie immer auf wp.de/wittgenstein oder aber bei den Vereinen.

Für die Kleinen

Eine spannende Nachtwanderung für junge Entdecker gibt es im Rahmen der Bad Berleburger Ferienspiele am Freitag ab 20 Uhr rund um Raumland mit anschließendem Lagerfeuer. Start und Ziel ist das Gemeindehaus. Wer mag, kann eine Taschenlampe mitbringen. Noch sind Plätze frei. Weitere Infos zur Anmeldung gibt es unter www.jugend-bad-berleburg.de.

Im Rampenlicht

Freitag, 20 Uhr, wird es rockig auf der Schlossbühne in Marburg. Dann heißt es: Suzi Quatro und Band. „Als erste weibliche Bassistin wurde sie zu einem Rockstar, beeinflusste und ermunterte als selbstbewusste Musikerin in einer damals noch männerdominierten Branche Künstlerinnen wie Joan Jett, Chrissie Hynde oder Tina Weymouth“, schreibt der Veranstalter. Am 14. Juli wird sie nun auf der Schlossparkbühne bei den „Marburger Sommernächten 2023“ auftreten. Weitere Infos zu Tickets und Veranstaltung gibt es unter https://www.marburg.de/.

Sporthighlight der Woche

Läufer, die gerne wieder Wettkampfluft schnuppern möchten, können sich für den 59. Hochsauerlandlauf in Altastenberg anmelden. Drei Strecken für Läufer und Nordic-Walker von 3 - 25 Kilometer warten auf die Laufsportbegeisterten. Weitere Infos gibt es unter http://www.hochsauerlandlauf.de/.

Mal was anderes

„Zugespitzt - Die Kanzler in der Karikatur“ gibt es vom 13. Juli bis 18. August im Kump in Hallenberg. „Ob als schlauer Fuchs, Easy Rider oder tatkräftiger Lotse, ob als „Birne“ oder schwarze Witwe: Seit Konrad Adenauer stehen bundesdeutsche Regierungschefs im Zentrum der Satire. Karikaturistinnen und Karikaturisten kommentieren ihre Politik und ihre Persönlichkeiten. Damit prägen sie das Bild der bisher acht Kanzler und einer Kanzlerin in der Öffentlichkeit – nicht immer zur Freude der dargestellten Charaktere, aber immer mit viel Humor. Die Ausstellung „Zugespitzt. Die Kanzler in der Karikatur“ gibt Einblicke in den Wandel des Humors und die deutsche Zeitgeschichte seit 1945, wirft aber gleichzeitig auch die Frage auf, wie weit Satire gehen darf“, so der Veranstalter.

