Fridays for Future: „Es braucht den Druck von der Straße“

Bad Berleburg. Im Bad Berleburger Rathauspark haben sich einige Menschen versammelt, um gegen die aktuelle Klimapolitik zu demonstrieren.

„Wir brauchen den Druck von der Straße“, so Dr. Felix Riedel, Initiator der Fridays-for-Future-Demonstration im Bad Berleburger Rathauspark, in seiner Rede. „Das 1,5-Grad-Ziel halte ich für nicht erreichbar. Keine Partei, die zur Wahl steht, hat ein Programm, mit dem dieses Ziel erreicht werden könnte.“ Daher sind er und mehr als 50 weitere Personen vor dem Bad Berleburger Rathaus zusammengekommen, um für Maßnahmen gegen die aktuelle Klimapolitik zu demonstrieren.

Dabei ging es nicht nur um das Thema erneuerbare Energien, sondern auch um Themen wie Wohnungsbau, Verkehr und Bildung. „Man könnte auch von einer Bildungskrise sprechen. Was ist an naturkundlichem Wissen denn überhaupt noch vorhanden?“, so Riedel. „Die Probleme werden sich noch verschärfen, wenn wir nicht anfangen, etwas zu verändern.“

Andere Menschen zum Umdenken bewegen

Umso mehr freut es den Initiator, der bereits 2019 eine Fridays-for-Future-Veranstaltung angemeldet hatte, dass auch Bad Berleburg als Kleinstadt an der weltweiten Klimastreik am 24. September teilgenommen hat. „Gleichzeitig aber ist es auch frustrierend, dass es so etwas braucht. Ich hoffe, dass wir so auch andere Menschen zum Umdenken bewegen können.“

Und auch auf die Frage, was seiner Meinung nach als Erstes in Angriff genommen werden sollte, hat Dr. Riedel eine Antwort. „Wir sollten schnellstmöglich die Braunkohle durch Windenergie ersetzen. Dies hätte für die Artenvielfalt die geringsten Folgen und ist zudem die flächenärmste Möglichkeit, Energie zu gewinnen.“ Aber auch die Route 57 und die Waldwirtschaft wurden bei der Versammlung unter anderem thematisiert.

