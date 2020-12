Friedenslicht ist im Altkreis Wittgenstein angekommen

Am Montag brachte die Erndtebrücker Pfarrerin Kerstin Grünert das Friedenslicht aus Bethlehem ins Berleburger Haus der Kirche an der Schloßstraße.

Mitnehmen oder auch selbst entzünden können Besucher das Licht noch bis Dienstag, 22. Dezember, in Bad Berleburg und Erndtebrück.

Bad Berleburg. Auch wenn dieses Jahr vieles anders ist als gewohnt: Das Friedenslicht aus Bethlehem steht seit Montag an der Eingangstür zum Berleburger Haus der Kirche. Statt bei einer Ökumenischen Aussendungsfeier in der Kapelle des Siegener St.-Marien-Krankenhauses am 3. Advent holten die Erndtebrücker Pfarrerin Kerstin Grünert sowie die beiden Feuerwehrfrauen Petra Seiffert und San­dra Schneider das Licht diesmal am Sonntagabend auf dem Marktplatz in der Siegener Oberstadt ab.

Entzündet worden war es von einem Mädchen aus Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu, das Licht wurde anschließend per Flugzeug nach Wien transportiert. Die Initiative für das Friedenslicht ging vom Österreichischen Rundfunk ORF aus, 1986 kam es erstmals nach Oberösterreich. Seit 1989 tragen es Pfadfinder auch in die Nachbarländer.

Leitmotiv diesmal: Frieden überwindet Grenzen

„Frieden überwindet Grenzen“ lautet diesmal das Leitmotiv der Aktion. Zum zehnten Mal ist es in diesem Jahr beim Berleburger Haus der Kirche abzuholen. Da der Besucher-Verkehr für das Gebäude des Wittgensteiner Kirchenkreises an der Schloßstraße 25 inzwischen nur noch nach Anmeldung läuft, sind die Abläufe etwas anders als gewohnt: Bis einschließlich Dienstag, 22. Dezember, stehen von 8 bis 16 Uhr vor der Eingangstür Ewige Lichter mit dem Friedenslicht aus Bethlehem, die sich Interessierte gern mitnehmen dürfen. Rund um die Uhr und bis Weihnachten gibt es außerdem eine schwarze Laterne vor der Tür. Wer sich in der Laterne das Friedenslicht abholen möchte, muss neben dem eigenen Öllicht, Ewigen Licht oder Windlicht eine Kerze mitbringen, um das Feuer von dem einen auf den anderen Docht zu übertragen.

Genauso funktioniert das übrigens auch neben der evangelischen Kirche im Erndtebrücker Pfarrhaus, in dessen Vorhäuschen das Friedenslicht brennt. Auf die Abstands- und Hygiene-Regeln müssen die Friedenslicht-Abholer selbst achten. Aber generell ist das Licht ein Hoffnungszeichen, das in diesem schwierigen Jahr mit seiner weihnachtlichen Friedensbotschaft bereits viele Grenzen überwunden hat.