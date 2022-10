Alltagshelden: Berleburger werden besonders ausgezeichnet

Bad Berleburg. Diese fünf Menschen aus Bad Berleburg erhalten die Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW für ihr großes Engagement in Bad Berleburg

Ehrenamtliches Engagement hat in der Stadt der Dörfer einen hohen Stellenwert. „Die Verzahnung von Haupt- und Ehrenamt ist für die Entwicklung unserer 23 Ortschaften von entscheidender Bedeutung – Hand in Hand geht es gemeinsam voran“, erklärte Bernd Fuhrmann. Gemeinsam mit dem Ehrenamtskoordinator Christian l’Hiver zeichnete der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg jetzt fünf ehrenamtlich engagierte Menschen in besonderer Weise aus: mit der goldenen Jubiläums-Ehrenamtskarte. „Das ist ein besonderer und nicht alltäglicher Moment – ich kann allen ehrenamtlich Engagierten nur meinen herzlichen Dank aussprechen. Das ist alles andere als selbstverständlich und nachhaltige Arbeit im besten Sinne des Wortes“, sagte Bernd Fuhrmann. Den die goldene Jubiläums-Ehrenamtskarte wird für mindestens 25 Jahre ehrenamtliches Engagement verliehen. „Das Ehrenamt in unseren Ortschaften funktioniert hervorragend – das lässt sich am Bild jeder einzelnen Ortschaft ablesen. Da fließt unglaublich viel Herzblut in Projekte und Ideen“, wusste Christian l’Hiver.

Das sind die neuen Besitzer von Ehrenamtskarten

Die neuen Inhaber der Jubiläums-Ehrenamtskarte sind Ursula Belz, Heinz-Joachim Leopold, Thorsten Dörr, Roland Lauber und Klaus Aderhold. Das Quintett hat sich individuell und auf vielfältige Art und Weise verdient gemacht. Ursula Belz ist nicht nur Bad Berleburger Ortsvorsteherin, sondern war und ist seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen und Organisationen tätig – unter anderem im Jugendförderverein Bad Berleburg, als erste stellvertretende Landrätin, als Mitglied im Kreistag Siegen-Wittgenstein sowie der Stadtverordnetenversammlung, als ehemalige Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende des Stadtsportverbandes Bad Berleburg sowie als stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein. Bislang hatte sie noch keine Ehrenamtskarte inne – dies hat sich nun geändert.

Heinz-Joachim Leopold ist bereits seit 2009 Besitzer der Ehrenamtskarte, die jeweils nur drei Jahre gültig ist und dann neu beantragt werden muss – anders als die Jubiläumskarte. Er ist seit 1978 im Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg im aktiven Dienst tätig. Von 1988 bis 2015 war er – mit Unterbrechung – zudem unter anderem als Jugendfeuerwehrwart tätig. Thorsten Dörr ist ebenfalls seit 2009 Inhaber der Ehrenamtskarte – und ist seit September 1993 im Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg im aktiven Dienst tätig – ebenso wie Roland Lauber, der sogar bereits seit Oktober 1985 aktiv ist.

Bislang keine Ehrenamtskarte erhalten hat Klaus Aderhold, der in zahlreichen Vereinen und Organisationen tätig war und ist – unter anderem im CVJM Schüllar-Wemlighausen, im Evangelischen Kirchenkreis Wittgenstein sowie im Vorstand des Jugendfördervereins Bad Berleburg, dessen Gründungsmitglied er ist.

Hintergrund zu dieser Würdigung

Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Deshalb das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW das Projekt Ehrenamtskarte NRW initiiert – ein Dankeschön an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im sozialen, kirchlichen oder sportlichen Bereich. Eine Bewerbung für die kostenlose Ehrenamtskarte NRW ist möglich für alle, die mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr ehrenamtliche Arbeit leisten, seit mindestens zwei Jahren ehrenamtlich tätig sind und ehrenamtliche Arbeit ausschließlich für Dritte ohne Aufwandsentschädigung verrichten, die über die Erstattung von Kosten hinausgehen. Mit der Ehrenamtskarte NRW erhalten Inhaberinnen und Inhaber in allen teilnehmenden Kommunen in NRW attraktive Ermäßigungen – in Bad Berleburg zum Beispiel bei Veranstaltungen und für Eintritte, bei Einzelhändlern sowie Dienstleistern, Gastronomen, in Vereinen und natürlich auch im Rathaus selbst. Das Bewerbungsformular gibt es im Internet unter www.bad-berleburg.de/Freizeit-Sport/Ehrenamtskarte/ zum kostenlosen Download. Die Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW können Menschen erhalten, die seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich aktiv sind. Sie können sich entweder selbst bewerben oder durch Dritte vorgeschlagen werden.

Die Jubiläums-Ehrenamtskarte ist dauerhaft gültig, die Ehrenamtskarte jeweils drei Jahre. Weitere Informationen gibt es beim Ehrenamtskoordinator der Stadt Bad Berleburg, Christian l’Hiver, per E-Mail unter c.lhiver@bad-berleburg.de oder unter Tel. 02751 923-226.

