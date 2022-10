Fürstenfamilie lädt zur Ausfahrt mit historischen Kutschen

Sie sind mindestens 82 Jahre alt und in einem authentischen Zustand. 18 Gespanne kommen zu einer besonderen Kutschenausfahrt am Samstag, 15. Oktober 2022, auf Einladung von Prinz Gustav und Prinzessin Carina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg nach Schloss Berleburg.

Bad Berleburg. Erstmalig große Ausfahrt historischer Kutschen auf Schloss Berleburg: Fürstenfamilie Sayn-Wittgenstein-Berleburg lädt dazu auf Schlosshof ein.

Für Pferdeliebhaber und Freunde des Fahrsports oder historischer Kutschen wird das etwas ganz besonderes. Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und seine Frau Prinzessin Carina haben am Samstag, 15. Oktober, zu einer „Herbstlichen Ausfahrt mit historischen Gespannen im Wittgensteiner Land“ eingeladen. Und dabei sind Zuschauer ausdrücklich auf dem Schlosshof und an ausgewählten Punkten im Gelände erwünscht.

Erwartet werden am Samstagvormittag 18 historische Gespanne. Die starten vom Innenhof des barocken Schlosses aus zu einer etwa dreistündigen Ausfahrt durch den Wald rund um Berleburg.

In der Ankündigung berichtet das prominente Paar auch von den Hintergründen dieses außergewöhnlichen Events. „Organisiert wird diese erste Veranstaltung auf Einladung und Initiative von Prinz Gustav und Prinzessin Carina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg von der deutschen Sektion der AIAT“. Die Abkürzung ist französisch und steht für Association Internationale d’Attelage de Tradition. Dahinter verbirgt sich ein Verein, der seit 2007 in Frankreich gegründet wurde. Inzwischen ist er in 15 europäischen Ländern aktiv mit dem Ziel, historische Pferdewagen zu erhalten, zu restaurieren und für Turniere und Veranstaltungen einzusetzen. Der deutsche Ableger nennt sich Verein für „Fahrkultur und traditionelle Anspannung in der Bundesrepublik Deutschland e.V.“ und hat seinen Sitz in Bernried am Starnberger See.

Ziel des Vereins ist es, das „Kulturgut Hippomobil“ zu pflegen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Dafür wurde die AIAT unter anderem mit dem Europa Nostra Preis aus der Hand der spanischen Königin Sofia ausgezeichnet und erhielten eine Anerkennung von der UNESCO.

Klare Regeln für Teilnahme

Die AIAT praktiziere gelebtes Europa, denn alle beteiligten Länder agierten nach demselben Regelwerk einerseits für Turniere, die immer aus drei Teilprüfungen bestehen (Präsentation, Streckenfahrt mit vier bis sechs Hindernissen) und andererseits für jede Art von Défilés oder Ausfahrten. In Deutschland haben sich seit Jahren CIATs (Concours – International - d’Attelage de Tradition) in Bernried am Starnberger See, im Landgestüt Redefin und früher auch in Celle etabliert.

Entscheidend sei dabei der authentische Wagen. Dieser sollte mindestens aus der Zeit vor 1940 stammen. Nicht selten sehe man Wagen, die um die 100 Jahre alt seien und sehr sensibel oder nur teilweise- restauriert worden sind.

In Berleburg handelt es sich um ein ATM = „Attelage de Tradition Meeting“. Dahinter verbirgt sich eine rund 22 Kilometer langen Streckenfahrt mit einer gemütlichen Mittagspause im Wald. Voran geht dieser Ausfahrt ab 10 Uhr eine Präsentation vor zwei unabhängigen Richtern im Schlosshof, bei der der Gesamteindruck der jeweiligen Gespanne beurteilt wird: Eleganz, Stil, Harmonie und Authentizität werden für das Publikum fachkundig kommentiert.

Hier können Zuschauern die besten Blicke erhaschen

Zuschauer sind herzlich willkommen, zumal an diesem Tag der fürstliche Marstall erstmalig seine Türen öffnet und von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr kostenfrei besichtigt werden kann. Nach der Präsentation werden die Gespanne im Abstand von ca. sechs Minuten starten.

Für interessierte Zuschauer wird es im Berleburger Forst verschiedene öffentlich zugängliche Stationen geben:

Wanderparkplatz Sengelsberg /Abfahrt Schützenplatz

die Gespanne können über den Asphaltweg „In der Trufte“ begleitet werden

In der Trufte – Skulptur „Eule“

