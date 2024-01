Gardetanz und Partystimmung: So feiert Wittgenstein Karneval

Ausgelassen Karneval feiern. In Erndtebrück beginnt die Zeit der Karnevalsbälle. Der Erndtebrücker Karnevalsverein (EKV) freut sich über das erste große, bunt kostümierte Fest nach der Pandemie. Und so feiern auch die Gäste.

Erndtebrück/Girkhausen Ende Januar findet bereits der erste Karnevalsball in diesem Jahr statt. Weitere Veranstaltungen folgen. Ein Überblick.

Egal ob als bunte Brausetüte, süßes Reh oder als Prinzessin - in wenigen Wochen wird sich vielerorts wieder verkleidet, geschunkelt und gelacht. Auch in Erndtebrück und in Girkhausen freuen sich bereits viele Menschen auf die Karnevalszeit. Bereits Ende Januar wird der erste Karnevalsball gefeiert. Viel Zeit für die Vorbereitungen bleibt also nicht mehr. Wir haben einen kleinen Überblick, was die Karnevalsfans in diesem Jahr alles erwartet.

Beim großen Karnevalsball des EKV Wittgenstein werden die Tänzerinnen wieder ihr Können auf der Bühne zeigen. Foto: EKV Wittgenstein / Wittgenstein

Den Start in die bunte Jahreszeit macht der Erndtebrücker Karnevalsvereins Wittgenstein 1991 (EKV), der in diesem Jahr sein 33-järhiges Jubiläum feiert. „Dieses Jahr ist die närrische fünfte Jahreszeit in Wittgenstein eine ganz besondere“, schreibt Meik Gebhardt vom EKV. „Ein ganzes Jahr basteln alle Garden und Trainerinnen an fabulösen Garde- und Showtänzen.“ Und die wollen nach langer Trainingszeit nun auf die Bühne gebracht werden. „Um das Jubiläum gebührend zu feiern, wurden eigene Interpretationen von Cats, Starlight Express, The Greatest Showman, Tabaluga, Aladin und Lord oft he Dance einstudiert. Und als ob das nicht reichen würde, wird das Programm wieder von zahlreichen Gastvereinen abgerundet, die mit den Erndtebrücker Karnevalisten zusammen feiern möchten.“ Außerdem sollen beim großen Karnevalsball laut Gebhardt auch die Tänze der Mamamias und des Männerballets die Zuschauer begeistern. „Aus diesen Gründen wird der Karnevalsball nicht nur für die vielen Vereinsmitglieder und deren Familien etwas besonderes.“

Ausgelassen Karneval feiern. In Erndtebrück beginnt die Zeit der Karnevalsbälle. Hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr. Foto: peter kehrle / WP

Der findet am Samstag, 27. Januar, in der Erndtebrücker Schützenhalle statt. Einlass ist um 17.45 Uhr, begonnen wird dann um 18.33 Uhr. „Für die musikalische Begleitung und die Party danach konnte DJ Marco Maribello gewonnen werden. Um nach den vielen Tänzen noch genügend Zeit zum Feiern zu haben, beginnt die Veranstaltung dieses Jahr schon etwas früher als sonst.“

ECC lädt gleich zweimal zur Feier

Der große Ball des Erndtebrücker Carnevals Clubs 1983 (ECC) findet die Woche drauf, am 3. Februar, in der Schützenhalle statt. Auch hier befinden sich die Vorbereitungen derzeit in der heißen Phase, wie Präsident Dominik Buch mitteilt. „Die Stimmung ist super, wir freuen uns schon sehr auf die Veranstaltung.“ Einlass am 3. Februrar ist um 18 Uhr, Start um 19.11 Uhr. Highlights in diesem Jahr werden „sicherlich wieder unsere Tänze sein“. Seit April vergangenen Jahres proben die Tänzerinnen und Tänzer bereits, um beim großen Ball dann ihr Können auf der Bühne zu zeigen. Mit dabei ist am Abend auch die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft - ein Verein, mit dem der ECC schon länger eine große Freundschaft pflegt. „Dort wird dann auch unser Männerballett bei der großen Mädchensitzung auftreten“, so Buch.

Nach drei Jahren Corona-Pause feierte der ECC in 2023 wieder seinen großen Karnevalsball in der Schützenhalle. Foto: Hans Peter Kehrle / Wittgenstein

Apropos Tänzer - bei fast allen Tanzgruppen sei festzustellen, dass mehr Tänzer gewonnen wurden. „Vor allem unsere große Garde hat viele Tänzerinnen hinzubekommen. Dort tanzen nun fast 30 Tänzerinnen“, freut sich der Präsident des ECC. Für die anschließende Party am 3. Februar konnte DJ Philip Torero gewonnen werden. Karten gibt es für 7 Euro an der Abendkasse.

Der Karnevalsball des ECC Erndtebrück machte nach langer Corona-Pause 2023 wieder die Schützenhalle voll. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Damit aber nicht genug - auch findet in diesem Jahr an Rosenmontag (12. Februar) wieder der Kinderkarneval des ECC in der Schützenhalle statt. Dann wartet auf die Besucher wieder ein buntes Programm - unter anderem mit Clowns, Hüpfburgen, Spielen, Tänzen und vielem mehr. Einlass am Rosenmontag ist ab 13.11 Uhr, los geht es dann um 14.11 Uhr.

Zahlreiche Familien kamen 2023 am Rosenmontag in die Erndtebrücker Schützenhalle, um gemeinsam Kinderkarneval zu feiern. Der Erndtebrücker Carnevals Club 1983 hatte hierzu eingeladen. Foto: Nasser Trabulsi / WP

Kinderkarneval in Girkhausen

Auch in Girkhausen wird in diesem Jahr wieder Kinderkarneval gefeiert. Die Veranstaltung im vergangenen Jahr hatte „alle Erwartungen übertroffen“, wie Veranstalter Thomas Decker berichtet. Schon als Teenager hatte er seinen Eltern, die von 1995 bis 2008 den Kinderkarneval ehrenamtlich organisierten, geholfen. Nun ist er es, der in ihre Fußstapfen tritt – und mit seiner Firma TND Media im vergangenen Jahr nach 15 Jahren Pause den Kinderkarneval im Ort wieder aufleben ließ, sehr zur Freude der Besucher. „Die Halle war voll, die Stimmung echt super“, so Decker. Gemeinsam mit seinem Team hat er direkt im Anschluss die Halle auch für dieses Jahr gebucht. „Uns war sofort klar, dass wir auch in 2024 wieder gemeinsam Kinderkarneval feiern wollen“, sagt der Organisator. Und der findet am Karnevalssamtag, 10. Februar, in der Schützenhalle statt. Los geht es um 14.30 Uhr.

In der aufwändig dekorierten Girkhäuser Schützenhalle tobten die jungen Jecken im vergangenen Jahr ausgelassen - etwa beim Tanzen oder einer Polonaise. Veranstaltungstechniker Thomas Decker und Tanzpädagogin Sonja Ising hatten die Regie. Foto: peter kehrle / Peter Kehrle

Neben Karnevalsmusik, die für ordentlich Stimmung sorgen soll, wird es auch einen bunten Luftballon-Regen geben – ebenso viel Kamelle. Zudem ist Fitness-Coach und Tanzpädagogin Sonja Ising (von SiFit) auch in diesem Jahr wieder vor Ort und möchte die Kinder zum aktiven Mitmachen animieren. Apropos mitmachen: Am Ende wartet auf die Kinder auch wieder ein Karnevalsorden. Aber es wird auch Neues geben - unter anderem in Form von märchenhaften und für viele Kinder auch aus dem TV bekannten Figuren, engagiert von einer professionellen Künstleragentur. „Ich habe sie in der Siegener City-Galerie gesehen und wusste sofort: Die möchte ich für unseren Kinderkarneval haben.“

Auch ein Ballonregen durfte 2023 nicht fehlen. Foto: peter kehrle / Peter Kehrle

Die Karten für den Kinderkarneval in Girkhausen wird es in diesem Jahr zudem im Vorverkauf zu kaufen geben. Eine Landingpage hierfür wurde am Freitag eingerichtet. Nähere Informationen zum Karneval und den Tickets gibt es dann unter www.karneval-girkhausen.de.

