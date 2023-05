Gefährliche Folgen von Bluthochdruck vermeiden

Medikamente gegen Bluthochdruck sind unverändert die am meisten verordneten Arzneimittel in Nordrhein-Westfalen.

Siegen-Wittgenstein. Nur diagnostizierte Patienten haben die Chance, eine ärztliche Therapie zur Blutdrucksenkung zu erhalten. Das sagt die AOK Siegen-Wittgenstein.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein leiden über 71.200 Menschen an Bluthochdruck. Dies entspricht einem Anteil von 31,81 Prozent der Bevölkerung.

Viele Betroffene erhalten eine medikamentöse Therapie, um den Blutdruck in den Griff zu bekommen. Allerdings wird nur ein Teil der Erkrankten behandelt, obwohl Bluthochdruck mit den heute verfügbaren Methoden gut behandelbar ist. „Problematisch ist, dass viele Menschen ihre Blutdruckwerte gar nicht kennen. Aber nur diagnostizierte Patienten haben auch die Chance, eine ärztliche Therapie zur Blutdrucksenkung und damit zur Vermeidung der Hypertoniefolgen zu erhalten“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages am Mittwoch, 17. Mai, und appelliert an die Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein, regelmäßig ihren Blutdruck zu kontrollieren.

Medikamente gegen Bluthochdruck sind unverändert die am meisten verordneten Arzneimittel in Nordrhein-Westfalen. Darauf entfielen im vergangenen Jahr 21,8 Prozent aller Verordnungen im Fertigarzneimittelmarkt. „Wenn Blutdruck-Senker eingenommen werden müssen, ist es wichtig, sie regelmäßig einzunehmen und auf keinen Fall ohne ärztliche Rücksprache abzusetzen“, so Schneider. Neben der regelmäßigen Medikamenteneinnahme darf aber eine gesunde Lebensweise nicht vernachlässigt werden. Denn, so Schneider weiter, durch einen gesunden und möglichst stressfreien Lebensstil, einer abwechslungsreichen und salzarmen Ernährung, regelmäßiger Bewegung, wenig Alkohol, einer Reduzierung von Übergewicht und Verzicht auf Nikotin lässt sich zu hoher Blutdruck günstig beeinflussen oder sogar vermeiden.

Weitere Infos unter www.aok.de/nw, Rubrik Medizin & Versorgung.

