Geld für Infrastruktur

Wittgenstein. Die NRW-Koalition unterstützt die Kommunen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur. Das berichtet die Wittgensteiner CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach aus Düsseldorf. Die Fördersätze durch das Land entlasten die Kommunen und helfen, die Infrastruktur vor Ort nachhaltig zu verbessern.

Das Land fördert den Radwegebau in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 mit insgesamt 17,4 Millionen Euro. Das sind 5 Millionen Euro mehr als in den Vorjahren. Die NRW-Koalition investiert mehr in den Radverkehr, als jede Regierung zuvor. Mit dem Radwegebauprogramm können wir Planungen kurzfristiger umsetzen und die Radwegeinfrastruktur bei uns in Siegen-Wittgenstein verbessern und alltagstauglicher machen.

700.000 Euro für Radwege im Kreis

Die Wittgensteiner CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach berichtet dazu: „Ich freue mich, dass wir in Bad Berleburg und in Netphen allen Radfahrern und denen, die es noch werden wollen, ein noch besseres Angebot machen können. Wir bekommen 500.000 Euro Förderung vom Land für den Bürgerradweg in Bad Berleburg - Aue Wingeshausen bis Berghausen sowie 200.000 Euro für den Radweg an der stillgelegten Bahnstrecke Netphen-Deuz bis Netphen.“

Diese Kreisstraßen werden saniert

Folgende Straßen werden in meinem Wahlkreis mit Zuwendung des Landes NRW erneuert:

K 45 zwischen Schameder und Rinthe mit Kreisverkehrsplatz 62/K 45 auf der Leimstruth: Gesamtkosten 740.000 €, Zuwendung: 520.000€.

K 33 (übers Dille) zwischen Erndtebrück und Bad Laasphe-Rüppershausen: Gesamtkosten 1,23 Mio. €, Zuwendung: 860.000 €.

K 42 zwischen Erndtebrück-Schameder und Birkefehl (Stationen 0,525 - 0,785): Gesamtkosten 240.000 €, Zuwendung: 170.000 €.

K 42 bei Bad Berleburg-Wingeshausen (Stationen 2,350-2,550): Gesamtkosten 360.000 €, Zuwendung 250.000€.

K 36 - Grundhafte Erneuerung des Brückenbauwerkes (BW 5016507) über die Lahn im Gennernbach bei Bad Laasphe: Gesamtkosten 240.000 €, Zuwendung 170.000 €.

