Gelungene Regio-Markt-Premiere in Sassenhausen

Sassenhausen. „Heimat schmecken“, dieses Motto darf man bei den Regio-Märkten durchaus wörtlich nehmen. Und sogar das Parkplatzproblem wurde kreativ gelöst.

Beim zweiten Regio-Markt in diesem Jahr passt am Freitag einfach alles. Zumindest fast alles! Nur Parkplätze hat das kleine Dorf Sassenhausen eben zu wenige für so eine Veranstaltung. Aber aus der Not macht man hier eine Tugend. „Die Dorfjugend hat sich spontan bereit erklärt, die Einkaufstüten vom Markt bis zu den Autos zu tragen“, freut sich Anke Fuchs-Dreisbach. Die Ortsvorsteherin schreitet selbst zur Tat und regelt kurzerhand den Verkehr. Auf der Kreuzung mitten im Dorf ist sie mit einer orangen Warnweste nicht zu übersehen und hat auch gut zu tun, denn der kleine Marktplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus füllt sich schnell mit Kunden. Und hier gibt es viel zu entdecken. Die Märkte stehen unter dem Motto „Heimat schmecken“. Und das darf man wörtlich nehmen. Am Stand des Sonnenhofes aus Wingeshausen gibt es Wurst und Käse - auch zum Probieren. Ein paar Meter weiter steht Dirk Henk mit seiner Familie.

Heimspiel

Für den Sassenhäuser mit seinen Bio-Eiern und selbst gemachten Nudeln ist es ein Heimspiel. „Es läuft sehr gut“, schmunzelt Henk. „Für mich ist wichtig, dass auch mal die Menschen aus unserem Dorf sehen, was es hier alles gibt“, sagt er und erzählt Geschichten von Sassenhäusern, die bislang Eier und Nudeln immer in Supermärkten gekauft hatten, weil sie gar nicht wussten, dass es die auch im Hofladen um die Ecke gibt. Während er im Kundengespräch mögliche Rezepte erläutert, kochen seine Frau Dagmar und die Tochter bereits Nudeln mit Soße, damit die Marktkunden auch direkt ihren Hunger stillen können.

Der Frauenstammtisch Sassenhausen bietet im Feuerwehrgerätehaus frische Waffeln und Kuchen an. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Wer es weniger deftig und dafür süß mag, kommt im Feuerwehrhaus auf seine Kosten. Hier hat der Frauenstammtisch Sassenhausen kurzerhand die Kaffeemaschinen und Waffeleisen angeworfen und findet reichlich Kundschaft. Aber es gibt nicht nur etwas für den Gaumen, sondern auch Dekoartikel, die kunstfertige Frauen aus Sassenhausen hergestellt haben und Thorsten van de Wetering hat seine „Wittjestee“-Produkte im Angebot. „Ich bin leider nicht bei allen Regio-Märkten dabei, musste mir ein paar Termine raussuchen“, sagt der Dotzlarer, der neben bedruckten Textilien, wie Pullovern, Mützen und Taschen, auch Tassen oder Holzbretter mit Wittgenstein-Bezug oder auch ganz individuell verziert präsentiert.

Einen Termin hat sich van de Wetering aber - wie so viele andere Markthändler - bereits dick im Kalender markiert: Den Regio-Markt am Stünzel, wenn wieder Tausende zur Kreistierschau kommen.

Die beiden nächsten Termine

Sonntag, 21. Mai, 11 bis 16 Uhr: Zentrum Via Adrina in Arfeld mit geöffneter Modelleisenbahn.

Samstag, 10. Juni: Stünzel im Rahmen der Kreistierschau.

