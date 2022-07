Gemeinde Erndtebrück: Thomas Müsse seit 50 Jahren im Dienst

Erndtebrück. Am 1. August 1972 startete der Diplom-Verwaltungswirt seine Laufbahn als Lehrling. Und so ging es in den Jahren danach für ihn im Rathaus weiter.

Der 1. August 2022 ist ein besonderer Tag für Thomas Müsse, denn: Der Beigeordnete und Kämmerer der Gemeinde Erndtebrück ist an diesem Tag 50 Jahre im Dienst.

Müsse begann seine berufliche Laufbahn am 1. August 1972 als Verwaltungslehrling bei der damaligen Amtsverwaltung Erndtebrück. 1980 legte er die Laufbahnprüfung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab (Diplom-Verwaltungswirt). Nach einem berufsbegleitenden Studium an der Verwaltungs-Akademie für Westfalen erwarb Müsse 1984 das Kommunal-Diplom.

Seit 1993 Kämmerer

Nach verschiedenen Stationen in der Gemeindeverwaltung übernahm er am 15. September 1992 die Leitung des für Finanzielle Aufgaben zuständigen Fachbereichs. Am 11. März 1993 wurde ihm die Funktion des Kämmerers übertragen, die er bis heute ausübt. Darüber hinaus ist Thomas Müsse Betriebsleiter des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück und unter anderem in verschiedenen Prüfungsausschüssen des Südwestfälischen Studieninstitutes tätig.

Zum 1. Januar 2001 wurde Müsse erstmals zum Beigeordneten der Gemeinde Erndtebrück gewählt. Es folgten seine erste und zweite Wiederwahl zum 1. Januar 2009 und 1. Januar 2017 durch den Rat der Gemeinde Erndtebrück. Als Beigeordneter verantwortet er innerhalb der Gemeindeverwaltung einen umfangreichen Geschäftsbereich.

Verantwortungsgefühl, Treue, Pflichtbewusstsein

Für diese besonders langjährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst spricht die Gemeinde Erndtebrück Thomas Müsse Dank und Anerkennung aus. „Es ist Beweis für ein großes Verantwortungsgefühl sowie Treue und Pflichtbewusstsein“, heißt es aus dem Rathaus.

